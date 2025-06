AMAperlaScuola, il progetto educativo di AMA per la cultura della sostenibilità ambientale

12 giugno 2025 a

Con oltre 25 mila alunni coinvolti, 1.300 classi partecipanti e 300 istituti scolastici aderenti tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2024/2025 di “AMAperlaScuola”, il progetto educativo di AMA S.p.A. finalizzato a promuovere tra le giovani generazioni la cultura della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti.

“Formare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali già dai banchi di scuola rappresenta un fondamentale investimento sia sul presente che sul futuro – ricorda il Presidente di AMA, Bruno Manzi –. Sul presente, perché spesso bambini e ragazzi sono anche dei bravissimi educatori capaci di veicolare agli adulti i messaggi positivi che apprendono in classe; sul futuro, perché stiamo formando cittadini di domani responsabili e consapevoli, a cui lasceremo in eredità la cura e la custodia del pianeta.”

Il progetto, interamente gratuito per gli istituti scolastici aderenti, è articolato in percorsi differenziati per fascia d’età e coniuga attività ludiche, motorie, interattive e scientifiche. L’obiettivo è quello di rendere l’educazione ambientale accessibile, efficace e coinvolgente, partendo dall’esperienza concreta e dal gioco per stimolare la consapevolezza e la partecipazione attiva degli studenti.

Nel corso dell’anno, AMA ha proposto tre principali filoni di intervento, calibrati secondo l’età e il grado scolastico:

• “Rifiuti in Gioco”, destinato ai bambini della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, ha permesso ai più piccoli di apprendere, attraverso l’attività motoria e il gioco di squadra, i concetti base della raccolta differenziata, dell’economia circolare e della riduzione dei rifiuti usa e getta;

• “Waste Travel 360°”, rivolto alle classi terza, quarta e quinta della primaria, ha offerto un’esperienza immersiva e interattiva all’interno delle filiere del riciclo, grazie a un tour virtuale che mostra il percorso dei materiali post-consumo e la loro trasformazione in nuove risorse;

• “Sindaci per un giorno”, pensato per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, è un gioco di ruolo didattico in cui i ragazzi simulano il lavoro di una giunta comunale, discutendo mozioni e prendendo decisioni su tematiche ambientali, economiche e sociali, con il supporto degli operatori AMA.

In aggiunta alle attività in aula, l’azienda ha distribuito anche un kit didattico multimediale, contenente materiali operativi, schede tematiche e strumenti per lo svolgimento delle attività anche in modalità a distanza, garantendo così la massima flessibilità e inclusività.