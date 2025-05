Le Creuset celebra con un cocktail party i 100 anni di design all'insegna del colore

30 maggio 2025 a

Le Creuset ha celebrato con un cocktail party i 100 anni di design all’insegna del colore, nella Signature Boutique di Roma, in via Frattina 96. Il marchio icona dell’arte culinaria ha ospitato ospiterà un evento esclusivo per rendere omaggio a un secolo di tradizione. Un’occasione imperdibile per celebrare la storia e il futuro di un’azienda che ha conquistato chef e appassionati di cucina in tutto il mondo. Le Creuset nasce a Fresnoy-le-Grand - in Francia - grazie al genio dei due industriali belgi Armand Desaegher e Octave Aubecq, divenendo fin dalla sua fondazione una realtà innovativa e all’avanguardia, con l'introduzione per la prima volta del colore per le pentole in cucina: l’iconico ed intramontabile arancione Volcanique. Da allora inizia un viaggio vibrante in cui ogni pezzo prodotto è passato attraverso le mani di diversi abili ed esperti artigiani, assicurando una lavorazione esemplare. Il design dei prodotti si caratterizza per bellezza, durabilità e risultati di cottura superiori, offrendo la più ampia gamma di colori nel settore delle pentole, mescolando eleganza e modernità.

Con 100 anni di esperienza, Le Creuset continua a regalare la gioia di unire le persone a tavola grazie a pentole che si trasformano nell’oggetto da tramandare per generazioni, come un prezioso cimelio che fa da fil rouge tra passato, presente e futuro. Un secolo di design senza tempo e una vita di gioia in cucina attraverso pentole che resistono alla prova del tempo.

Sulle dolci note musicali di un Handpan, in via Frattina, molti i volti noti presenti invitati dalla IdG Comunicazione ed Eventi di Ilaria de Grenet, tra cui Tosca d’Aquino, Daniela Ferolla, Anna Safroncik, Samantha de Grenet, Stefania Orlando, Angela Melillo, Marilina Succo, Eleonora Ivone Longoni, Adriana Volpe, Milena Miconi, Carolina Marconi, Eva Crosetta, Marta Flavi, Graziano Scarabicchi, Soledad Twombly, Marta Flavi, Elisabetta Pellini, Simona Borioni, Elena Russo, Gimmy Ghione, e gli Chef Morgan Witkin, Angelo Troianie e Alessandro Circiello.