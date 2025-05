Nasce Generazione Ail Roma, i giovani per la ricerca contro le malattie del sangue

28 maggio 2025 a

Nasce Generazione AIL Roma, il comitato di giovani che crede che la solidarietà si possa fare in tanti modi: anche ballando. Venerdì 30 maggio alle 22 primo appuntamento presso il Circolo di Montecitorio per una serata di musica e divertimento, con Dj Set a cura di Giulio Grassi, riservata ai giovani fino a 35 anni. Obiettivo: raccolta fondi a favore di AIL Roma, sezione capitolina dell’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, da destinare interamente alla ricerca scientifica contro le malattie del sangue.

Il progetto nasce per iniziativa di un gruppo di giovani ragazzi, tra cui Giovanni Berruti, 30 anni, giornalista e autore televisivo, figlio di Laura Melidoni, amatissima PR romana scomparsa due anni fa per una rara forma di leucemia, e di Francesco Mandelli, 26 anni, dottore in farmacia e nipote del Professor Franco Mandelli, luminare e capostipite delle più recenti cure per le leucemie e dell’assistenza ai malati e alle loro famiglie, oltre a esser stato lo storico fondatore di AIL Roma.

Una serata di divertimento, ma soprattutto all’insegna della solidarietà, che si prefigge di essere la prima di una lunga serie di appuntamenti, affinché la ricerca e la lotta contro le malattie del sangue non si fermino mai. “La parola chiave è sensibilizzare” - raccontano Berruti e Mandelli - “Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze che vuole far conoscere la realtà di AIL Roma con le nostre iniziative e magari avvicinare altri giovani che possano darci una mano, dal volontariato allo sviluppo di nuove proposte, per la raccolta fondi che intendiamo portare avanti contro le patologie ematologiche.”