Huawei Fit 4 compagno di sport e benessere: la recensione

15 maggio 2025 a

a

a

Cosa possiamo fare con uno smartwatch quando la nostra vita digitale gira intorno allo smartphone, baricentro su cui si incardinano i nostri servizi online? La risposta non è univoca. Un orologio intelligente ci permette di limitare a un colpo d’occhio il tempo necessario a valutare ogni notifica, ogni stimolo di comunicazione. E serve anche a interagire con i nostri account in modo più diretto, attraverso i comandi vocali o con un rapido tocco. Ma soprattutto serve a misurare. In che senso? Lo smartwatch ci permette di trasformare il movimento in performance, e in questo modo a produrre un dato che con gli opportuni strumenti diventa indicatore di benessere. Questa vocazione sportiva e olistica vive nei nuovi dispositivi Huawei Watch 5 e Huawei Watch Fit 4. In particolare abbiamo provato il secondo, nella versione base che si affianca alla Pro, piccolo e leggerissimo compagno (pesa 27 grammi) che scompare al polso anche mentre ci si impegna in discipline di contatto o ad alto impatto.

Qualche caratteristica - Lo schermo è un display AMOLED da 1,82 pollici con 2000-nits di luminosità. La batteria da 400mAh permette una ricarica veloce completa in 75 minuti ma soprattutto un’autonomia di sette giorni con uso regolare, e fino a dieci giorni con un utilizzo meno intensivo. È dotato di speaker e microfono, è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere. Il formato è rettangolare dai bordi arrotondati, per ottimizzare la superfice. Due i comandi fisici, un tasto e un pulsante con ghiera rotante. Tra le funzioni migliorate rispetto alla versione precedente un nuovo rilevatore della pressione dell’aria che permette maggiore accuratezza nelle variazioni altimetriche e un Gps migliorato anche nell’uso in acqua, analisi del sonno approfondita e pagamenti NFC. E ancora modelli per pressoché ogni attività sportiva, dal supporto fino a 40 metri per le immersioni al doppio Gps fino alla navigazione dettagliata online e con le mappe offline. Misurazione avanzata della temperatura corporea, ECG e saturimetro, funzioni per il calcolo del ciclo mestruale.

Funzioni - Il dispositivo lavora in tandem con Huawei Health. Se non avete uno smartphone Huawei potrebbe non essere immediato l’abbinamento all’app proprietaria nonostante la compatibilità con i due principali sistemi operativi. Questo perché Huawei Health va scaricata e installata al di fuori dall’app store Android o iOs. Ma fatto questo e collegato il dispositivo, l’ecosistema offre un gran numero di funzioni e servizi per programmare attività e monitoraggio dei parametri corporei, e attivare programmi di allenamento e contenuti online.

In questo contesto spicca l’implementazione del sistema TruSense che integra i movimenti di dita e polso e il rilevamento del polpastrello per captare i vari input. Il sistema attraverso l’app Huawei Health misura e monitora oltre 60 indicatori di salute e fitness, coprendo alcuni dei principali sistemi del corpo umano: circolatorio, respiratorio, nervoso, endocrino, muscolare e via dicendo. Il tutto si sovrappone alla rilevazione delle prestazioni sportive, precise e facili da attivare senza perdere troppo tempo nella configurazione dei parametri. Dopo la sessione di allenamento, si trova tutto sull’app, dati e analisi degli stessi.

Health si basa su una valutazione olistica dei vari parametri vitali che vanno a triadi, dal «trifoglio» che include sport, benessere e sonno, al registro delle attività quotidiane fino al monitoraggio degli input fisici.

Giudizio - Ma come si presenta come smartwatch? L’autonomia potenziata rende l’uso piacevole anche sul lungo periodo, anche perché un dispositivo che va caricato tutti i giorni finisce per essere un limite più che una risorsa. Le funzioni del device come l’audio e il microfono integrati sono precise e ottimizzate per l’uso quotidiano, anche in moto o in ambienti affollati e rumorosi. Un aspetto negativo è quello di muoversi all’esterno degli store di iOs e Android, il che potrebbe rendere meno immediata la configurazione iniziale del dispositivo. Positivo il saldo tra funzionalità e prestazioni da una parte e prezzo dall’altra, soprattutto grazie ai punti di forza che sono l’autonomia e la vestibilità del dispositivo.

Huawei Fit 4 Pro, prezzo consigliato: 279€ (promo: coupon 30€ presente sulla buy page + cinturino in omaggio dal 15 maggio fino al 29 giugno 2025) disponibile in nero, blu e verde. Huawei Fit 4, prezzo consigliato: 169€ (promo: coupon 30€ presente sulla buy page dal 15 maggio fino al 29 giugno 2025) disponibile nei colori nero, grigio, viola-lilla e bianco.

Davide Di Santo