Il trio Hermes in concerto all'istituto italiano di cultura a Madrid

Formato da tre donne Ginevra Bassetti, violino, Francesca Giglio, violoncello e Marianna Pulsoni, pianoforte, il Trio Hèrmes si è imposto da diverso tempo all’attenzione del panorama musicale nazionale ed internazionale. Martedì 13 maggio, alle ore 20, all’interno del bellissimo Salón de Actos dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, le tre giovani artisti tengono un concerto all’interno del ciclo “In scena a palazzo”, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Il programma del concerto prevede le musiche di Joaquín Turina, Robert Schumann e Domenico Turi.

ll progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo”, frutto della positiva sinergia fra Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola e Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, viene sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo. “Giovani e talentuose, le tre musiciste arrivano a Madrid dopo essersi esibite in Italia e anche all’estero con un impatto molto forte sul pubblico e sulla critica. Interpretano ed esplorano, grazie alle eccezionali doti, un programma che spazia dalla musica contemporanea a quella da camera. Il Cidim le conduce questa volta a Madrid, dove l’attenzione nei confronti della musica italiana è sempre molto alta. Voglio ringraziare Susi Baldasseroni per averci aperto ancora una volta le porte dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, permettendo così a queste giovani donne di esibirsi nel luogo in cui la cultura italiana e quella spagnola si incontrano e si sposano ad ogni singolo evento che viene organizzato” spiega il Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.