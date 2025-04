FiberCop, tutti a lezione di fibra. La formazione per il futuro digitale degli studenti

16 aprile 2025 a

Un ponte tra scuola e lavoro che parla di innovazione e competenze. Con il progetto “FiberCop per la scuola, la scuola per FiberCop”, la società che gestisce l’infrastruttura di rete più avanzata del Paese a disposizione degli operatori, sta aprendo le porte del mondo delle telecomunicazioni a centinaia di studenti workshop, giornate di orientamento, incontri in aula e visite alle centrali. Trenta esperti FiberCop hanno dedicato oltre 150 ore agli studenti per contribuire alla formazione della prossima generazione di professionisti nel settore delle telecomunicazioni.

Un’iniziativa che lascia il segno

A quattro mesi dal lancio, FiberCop fa un primo bilancio del progetto finalizzato a creare un ponte tra il mondo scolastico e quello lavorativo che ha coinvolto oltre 300 ragazze e ragazzi di 10 istituti in sette regioni italiane. Il programma ha previsto una preparazione specifica per 100 professionisti FiberCop, trasformandoli in formatori e role model capaci di comunicare in modo efficace con studenti e studentesse. Dal Trentino alla Sicilia, passando per Veneto, Lazio, Marche, Liguria e Toscana, il progetto continua a crescere: entro fine anno scolastico toccherà altri istituti tecnici e licei della penisola.

Partecipare al progetto di FiberCop - dichiara una studentessa - è stata un’esperienza davvero entusiasmante. Non immaginavo quanto il mondo delle telecomunicazioni fosse ricco di opportunità. Lo stage, gli incontri e i workshop mi hanno avvicinata a questo settore in modo pratico e ad ogni lezione mi sono sentita sempre più coinvolta. Visitare una centrale, vedere 'dal vivo' come funziona il sistema in fibra ottica e ascoltare le testimonianze dei professionisti di FiberCop mi ha chiarito le idee sul futuro: ora ho capito l'importanza della rete per la crescita digitale dell'Italia. Questo progetto ha anche creato un legame tra scuola e lavoro, preparando me e i miei compagni ad una carriera nel settore tecnologico.

Dalla teoria alla pratica, passando per la curiosità

"Perché è importante la fibra ottica e come funziona?", "Cosa si intende per decommissioning?", “Qual è il ruolo della rete in fibra ottica per la crescita digitale dell’Italia?” Sono alcune delle domande che hanno acceso il confronto durante i workshop su cybersecurity, reti broadband e infrastrutture digitali. La teoria in aula si è affiancata a dimostrazioni pratiche in centrale per vedere il cuore tecnologico della rete. I ragazzi hanno sottolineato come le testimonianze reali abbiano fornito una visione chiara e concreta del mondo del lavoro nelle telecomunicazioni aiutandoli a fare scelte più consapevoli per il loro futuro professionale. Ad aprile il progetto prevede uno stage di 26 ore dedicato a 19 studenti dell’IIS Magarotto di Roma che, accompagnati da un tutor aziendale, vivranno un’esperienza professionale completa. Altre esperienze di stage saranno avviate anche nelle Marche e nel Veneto.

Con “FiberCop per la scuola, la scuola per FiberCop”, l’azienda investe concretamente nei giovani, trasmettendo competenze, stimolando passioni e contribuendo a costruire la nuova generazione di esperti che guideranno l’Italia verso un futuro sempre più connesso. Ritengo che il progetto – afferma il formatore FiberCop - sia un’iniziativa straordinaria e profondamente educativa. Dare agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino il mondo delle telecomunicazioni e di interagire con esperti del settore ha aperto loro la mente a nuove possibilità. Questo incontro ha reso più tangibile ciò che avevano studiato in aula, ha permesso di fare un importante salto dalla teoria alla pratica e ha favorito la comprensione delle competenze tecniche. Ho visto i ragazzi stimolati, curiosi e coinvolti, e anche per noi è stato un momento di crescita. Le dimostrazioni pratiche e le testimonianze dirette hanno reso il contenuto didattico vivo. Sono convinto che progetti come questo siano fondamentali per creare un ponte solido tra scuola e lavoro, incoraggiando i ragazzi a considerare carriere nel settore tecnologico e a prepararli a costruire il futuro digitale dell’Italia.