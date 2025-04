Sfilata “MICROTRAME DI VITA, DALLA CELLULA AL TESSUTO” dell'Istituto Superiore Leon Battista Alberti di Roma

07 aprile 2025 a

L'Istituto Superiore Leon Battista Alberti di Roma presenta un'importante iniziativa di solidarietà: una sfilata di beneficenza che si terrà il 10 aprile presso lo spazio culturale “La Vaccheria” nel Municipio IX. L’evento, patrocinato dal Comune di Roma, avrà come obiettivo il sostegno alla ricerca scientifica e l'acquisto di macchinari per la fondazione Bambino Gesù di Roma.

"Questo evento è un esempio di come la moda possa essere un potente strumento di solidarietà e impegno sociale", ha dichiarato Mariano Angelucci, consigliere di Roma Capitale e presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali. "La città di Roma è orgogliosa di supportare iniziative che uniscono cultura, arte, sostegno alla ricerca e che testimoniano il grande cuore dei nostri giovani. Inoltre, organizzare eventi di questo tipo in location prestigiose della nostra città offre agli studenti l'opportunità di esprimersi in contesti istituzionali di grande rilievo, contribuendo a valorizzare il loro talento e a farli entrare in contatto con realtà di alto livello”.

Il Dirigente Scolastico, Dott. Vincenzo Lenzoni, sottolinea l'importanza del progetto, che rappresenta un gesto di solidarietà fondamentale per garantire cure di qualità e avanzamenti nel campo della medicina. "Un piccolo gesto può salvare una vita", ha dichiarato il Prof. Lenzoni, rivelando anche che la sfilata vedrà la partecipazione di importanti personalità del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui il Direttore della Copenaghen Academy of Fashion Design, Henrik Folden.

Durante l'evento, gli studenti del Sistema Moda presenteranno una collezione che racconta storie attraverso la moda, con un editoriale che comunica visivamente l'ispirazione dietro i capi d’abbigliamento. Inoltre, sarà distribuito un esclusivo book fotografico realizzato dagli studenti, frutto di uno shooting realizzato presso la Fondazione Bulgari sotto la supervisione delle professoresse Magistro, Cassandro e Bellomo.