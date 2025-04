La profumeria artistica italiana Gritti Venetia, apre il suo store a Roma

05 aprile 2025 a

Gritti Venetia, il marchio di profumeria artistica italiana, ha aperto il suo primo flagship store in Italia, a Roma in via del Leone 16. Un'esperienza olfattiva esclusiva, in cui il lusso, la tradizione e l’innovazione si fondono armoniosamente. Fondata nel 2009 da Luca Gritti, imprenditore e visionario creativo, Gritti Venetia affonda le sue radici in una storia familiare secolare. Discendente della dinastia Gritti , rinomata per il suo ruolo di spicco nel commercio delle spezie, Luca Gritti ha saputo trasformare questa eredità in una realtà contemporanea, ridefinendo il concetto di profumeria di ricerca. Dopo anni di esperienza come produttore per importanti brand, Luca Gritti ha deciso di dar vita a una collezione di fragranze che raccontano storie e realizzate con materie prime pregiate. Dalle eleganti caps realizzate a mano della White Collection alle sofisticate scatole in velluto della linea Gritti Privé, ogni elemento esprime un'attenzione tutta made in Italy senza compromessi. In questa sofisticata location nel cuore della città eterna, gli appassionati potranno immergersi in un viaggio sensoriale attraverso le creazioni Gritti, scoprendo la perfetta alchimia tra tradizione e innovazione. E l'altra sera, all'opening organizzato da Ilaria de Grenet sono arrivati in tanti per scoprire lo store o le lussuose fragranze. Nella lista degli invitati, tra gli altri: Jane Alexander, Amedeo Goria, Matilde Brandi, Sofia Bruscoli, Fanny Cadeo, Costanza Calabrese, Roberto Ciufoli, Beppe Convertini, Samantha de Grenet, Janet De Nardis, Ivonne Sció, Alda D’eusanio, Attilio Fontana, Clizia Fornasier, Angela Melillo, Augusto Menzolini, Myrta Merlino, Anna Safronick, Pamela Camassa, Silvio Giardina, Mita Medici, Valeria Fabrizi, Elena Russo.