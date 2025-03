Ultima giornata di Campionato Lega Unica 2024: un grande evento all'Atletico 2000

28 marzo 2025 a

Il 29 marzo 2025, a partire dalle ore 10:00, si terrà presso l’Atletico 2000, Via di Centocelle 100, l’ultima giornata di Campionato della Lega Unica 2024. Un evento che segna la conclusione di una stagione e che sarà patrocinato dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e da Sport e Salute. L’ultima giornata di campionato rappresenta un momento di grande importanza non solo per le squadre in gioco, ma per tutto il movimento della Lega Unica.

L’evento sarà un’occasione per celebrare i valori di questo movimento, sempre più in rapida ascesa. Sarà una giornata ricca di emozioni, con partite avvincenti e l’assegnazione dei premi ai migliori atleti e alle squadre vincitrici della stagione. Inoltre l’evento sarà il primo dalla nascita della Confederazione Calcistica Italiana, di cui fa parte con orgoglio la Lega Unica. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e ospiti speciali che testimonieranno il supporto verso il 1° Campionato Inclusivo d’Italia.