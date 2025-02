Salute mentale, la Fondazione Di Liegro riprende con la formazione

14 febbraio 2025 a

La comprensione e la cura della salute mentale è un dovere collettivo che aiuta a renderci più umani. È con questo spirito che domani si aprirà il corso di formazione per famiglie, insegnanti ed educatori che operano nell’ambito della salute mentale, organizzato dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la collaborazione della Cooperativa “Aelle il Punto”. “Protagonisti’: è questo il titolo dell’iniziativa che prevede otto incontri, dal 15 febbraio al 12 aprile, guidati da esperti del settore, tra cui psicologi, psichiatri, sociologi e insegnanti tutti dedicati quotidianamente alla promozione del benessere psicosociale e alla cura dei giovani. L’iniziativa è aperta a tutti e offre l’opportunità, per chi non può essere presente fisicamente, di seguire in modalità online. Oltre 100 le persone che hanno partecipato lo scorso anno, giovani in un caso su 3, nel 70% dei casi donne, con un’età tra i 20 e i 65 anni. Dal 1999 ad oggi, infatti, la Fondazione Di Liegro ha formato più di 2.500 volontari, sostenuto oltre 15.000 persone affette da disturbi psichici a cui si aggiungono 3.000 adolescenti, e infine orientato 7.500 persone verso i servizi a supporto della salute mentale. “La salute mentale è il pilastro invisibile di ogni comunità: comprenderla, sostenerla e rispettarla non è solo un gesto di cura, ma un dovere collettivo. È una dimensione che influisce profondamente sulla qualità della vita, sulle relazioni e sulla capacità di affrontare le sfide quotidiane. In questo contesto, la formazione dei volontari e dei familiari di persone che vivono con disagi psichici assume un ruolo cruciale. Essi non sono solo punti di riferimento fondamentali per il supporto e l'accompagnamento, ma rappresentano anche una rete di ascolto e comprensione capace di fare la differenza nella vita di chi soffre. Dotarli di strumenti e conoscenze adeguate rafforza la comunità e contribuisce a un sistema solidale che non lasci indietro nessuno e che sia in grado di rispondere ai bisogni delle persone più fragili”, spiega la segretaria generale della Fondazione Di Liegro, Luigina Di Liegro. Al centro di questa edizione l’attenzione verrà posta sulla prevenzione del rischio e la promozione della salute psicosociale degli adolescenti più fragili, con un’attenzione particolare rivolta alla prevenzione della dispersione scolastica. L’intenzione del corso di formazione infatti, è proprio quello di promuovere iniziative concrete e fornire gli strumenti indispensabili per chi vuole comprendere cosa sia il disagio mentale e tendere la propria mano a chi ne soffre.