Scuola, Cisl Roma e Rieti, Michele Sorge confermato Segretario Generale

Michele Sorge è stato confermato all'unanimità segretario generale della Cisl Scuola Roma Capitale e Rieti. A stabilirlo l'assemblea dei delegati in occasione del IV Congresso Territoriale del sindacato, dal titolo 'Diamo forma al futuro', in corso oggi a Roma. Presenti anche la segretaria nazionale Cisl Scuola, Ivana Barbacci, la segretaria della Cisl Scuola Lazio, Mariella Vitaliano, e il reggente UST Cisl Roma Capitale e Rieti, Enrico Coppotelli. "C'è stato un unanime riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalla Segreteria- il commento di Sorge- in termini di qualità nell'assistenza agli iscritti, di incisività nella gestione delle scuole, anche grazie alle RSU e TAS, e di riflesso, come legittimo riconoscimento, nel numero di iscritti, cresciuto progressivamente negli ultimi anni". Squadra che vince, dunque, non si cambia. "Abbiamo proposto una riconferma di tutto il gruppo dirigente- ha detto il segretario Sorge - perché ha ben operato in questi anni e perché crediamo sia importante dare continuità alla nostra azione. Questo sarà fondamentale anche per la prima delle sfide che ci attendono cioè le elezioni che porteranno al rinnovo delle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), con le votazioni previste in ogni istituzione scolastica nei giorni 14, 15 e 16 aprile. È questo il nostro primo obiettivo e quello su cui, da subito, vogliamo misurarci per confermare la nostra forza sul territorio".



Saranno oltre 500 le scuole, tra Roma e Rieti, coinvolte nelle prossime In ogni scuola i docenti, i dirigenti e il personale ATA saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti per la contrattazione di istituto- ha spiegato ancora Sorge - e come Cisl Scuola ci adopereremo affinché tale contrattazione venga sempre più rafforzata. Presenteremo liste Cisl di qualità, con candidati competenti, autorevoli e che possano realmente rappresentare al meglio le istanze dei lavoratori all'interno delle proprie istituzioni scolastiche. Questo sarà il nostro obiettivo". Durante il Congresso, intanto, i delegati hanno discusso e si sono confrontati sulle principali sfide del settore educativo, con particolare attenzione alle politiche di formazione, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al supporto di tutti coloro che lavorano nel comparto scuola. La Cisl Scuola di Roma e Rieti ha confermato l'impegno per il rafforzamento dell'intero sistema educativo e per il sostegno alla crescita professionale di docenti, personale ATA e dirigenti. Il segretario generale Michele Sorge ha ringraziato "vivamente" tutti i componenti della sua squadra e ha enunciato un programma di rinnovamento e innovazione che mira a rispondere "in modo concreto alle esigenze della scuola e di tutti i lavoratori". Sorge, infine, ha ribadito l'importanza della coesione interna e della collaborazione con tutte le istituzioni, per promuovere "una scuola di qualità, aperta, inclusiva e pronta ad affrontare le sfide del futuro".