L'economia circolare nelle demolizioni

Nel panorama del settore edile, l'economia circolare sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, offrendo un modello sostenibile per la gestione dei materiali di scarto. Non si tratta solo di ridurre l'impatto ambientale, ma di ripensare l'intero ciclo di vita dei materiali, trasformando gli scarti in risorse. In questo contesto, aziende come Sismex stanno tracciando una strada innovativa, dimostrando come sia possibile coniugare sostenibilità, efficienza e crescita. Con sede a Collecorvino, in provincia di Pescara, Sismex rappresenta un esempio virtuoso di come il recupero dei rifiuti possa diventare il motore di un'impresa moderna e proiettata al futuro.

Alla guida dell'azienda c'è la famiglia Granifero, il cui contributo è il fulcro della storia di Sismex. Pietro Granifero, figura chiave nel settore del movimento terra e delle demolizioni, ha gettato le basi per questa realtà imprenditoriale, lasciando un'eredità che oggi viene portata avanti con determinazione dal figlio Alessio, direttore tecnico. Alessio, cresciuto fianco a fianco con il padre nei cantieri, ha saputo integrare la tradizione familiare con una visione manageriale innovativa. Accanto a lui, la madre Luciana Evangelista e la compagna Valeria Recanati, entrambe socie, condividono la gestione e le scelte strategiche dell'impresa.

Sismex, fondata nel 2012, ha conosciuto una rapida evoluzione. Nel 2016, l'azienda ha ottenuto le autorizzazioni per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, un passaggio cruciale che ha segnato l'inizio di un percorso incentrato sulla sostenibilità. Oggi, l'azienda si estende su oltre 35mila metri quadrati di impianti operativi, a cui si aggiungeranno presto ulteriori 15mila metri quadrati grazie all'espansione in corso. I materiali provenienti da demolizioni, come macerie, cartongesso, polistirolo e imballaggi misti, vengono accuratamente lavorati per essere trasformati in eco-calcestruzzo e inerti riciclati. Questi prodotti trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni edilizie, come sottofondi stradali, piazzali e manufatti in cemento, dimostrando il valore aggiunto di un approccio integrato al recupero.

Quello che distingue Sismex da molte altre realtà del settore è la capacità di offrire un ciclo completo di servizi, dalla demolizione al recupero e al riutilizzo dei materiali. Come spiega Alessio Granifero, l'obiettivo è chiudere il cerchio dell'economia circolare: ogni scarto diventa una risorsa, riducendo la necessità di nuove materie prime e minimizzando l'impatto sull'ambiente. Questo approccio richiede competenze avanzate e attrezzature all'avanguardia, di cui l'azienda si è dotata negli anni, inclusi escavatori, autocarri e impianti di frantumazione.

Dietro i numeri e i successi c'è una storia umana che rende unica questa impresa. La figura di Pietro Granifero continua a ispirare ogni decisione, mentre Alessio, con la sua esperienza e le sue passioni, dà all'azienda una dimensione creativa inaspettata. Non è un caso che nei video aziendali, pubblicati anche sul canale YouTube di Sismex, la scelta delle musiche e delle immagini rifletta una sensibilità artistica fuori dal comune. Alessio, infatti, è anche conosciuto come DJ Alex Grani, un nome noto nel panorama musicale, con una carriera che lo ha portato a calcare le consolle di club prestigiosi in Italia e all'estero. Questa doppia anima, professionale e creativa, si riflette nella capacità di trasformare un settore spesso percepito come statico in un esempio di dinamismo e innovazione.

L’impegno di Sismex non si limita al lavoro quotidiano. L’azienda sostiene attivamente il territorio attraverso sponsorizzazioni a società sportive locali e collaborazioni con realtà come il Pescara Calcio. Ma il vero messaggio è racchiuso nel loro slogan: "Demoliamo e recuperiamo il passato per dare spazio al futuro". Una filosofia che non è solo una dichiarazione d’intenti, ma una pratica quotidiana, resa possibile da un team che unisce competenza, visione e un profondo legame con il territorio.