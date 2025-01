Tiberia Hospital attiva il punto di primo soccorso privato per emergenze minori

23 gennaio 2025 a

a

a

Tiberia Hospital di Roma, ospedale polispecialistico di riferimento nel quartiere Montesacro e parte di GVM Care & Research, ha inaugurato il nuovo Punto di Primo Soccorso (PPS) privato. Si tratta di un servizio sanitario moderno e accessibile, pensato per la gestione di emergenze minori. Situato in una posizione strategica, il PPS è dedicato ai residenti del territorio, ai cittadini romani, ai turisti e ai visitatori, offrendo un supporto immediato e qualificato.

Il nuovo PPS è dotato di attrezzature all’avanguardia e di personale altamente specializzato, capace di affrontare situazioni di bassa e media complessità, come piccoli traumi, malori lievi e medicazioni urgenti. “Per far fronte alle piccole urgenze della vita quotidiana e garantire un accesso più rapido alle cure, il nostro PPS è operativo dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19:00. Questa fascia oraria è stata pensata per venire incontro alle esigenze dei cittadini nei momenti di maggiore intasamento dei Pronto Soccorso”, spiega la dott.ssa Anna Maria Conte, Coordinatrice del PPS.

Un servizio su misura per le esigenze locali

Il Punto di Primo Soccorso del Tiberia Hospital rappresenta un importante passo avanti nell’efficienza della rete sanitaria locale. La sua apertura consente di alleggerire il carico dei Pronto Soccorso limitrofi, in particolare per i codici bianchi, verdi e azzurri, ovvero situazioni non gravi che sono caratterizzate da tempi di attesa molto lunghi. In questo modo Tiberia Hospital offre una risposta tempestiva ai bisogni del territorio. L’accesso alle prestazioni è diretto e immediato, dopo l’accettazione, i pazienti vengono assistiti da medici specialisti e personale infermieristico qualificato.

“Siamo estremamente soddisfatti — dichiara la dott.ssa Valeria Giannotta, Amministratrice Delegata del Tiberia Hospital — il nostro PPS è nato per rispondere a una specifica domanda di salute: quella di chi preferisce un servizio rapido e di qualità, anche tramite il pagamento di un pacchetto o mediante assicurazioni sanitarie che prevedono rimborsi, anche parziali. In questo modo, contribuiamo a ridurre il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, migliorando l’esperienza dei pazienti. ”.

Una gamma di prestazioni e competenze specialistiche

Il Punto di Primo Soccorso include più ambulatori dedicati a diverse patologie specialistiche. Tra le attività storiche della struttura si distinguono il primo soccorso oculistico e chirurgico, ora affiancati da nuovi servizi come quelli ortopedici e senologici. Questa varietà consente di rispondere efficacemente a una vasta gamma di esigenze sanitarie. La dott.ssa Giannotta sottolinea inoltre i risultati ottenuti negli anni attraverso l’ambulatorio delle emergenze, che ha dimostrato l’efficacia del Tiberia Hospital anche in situazioni complesse, come nel caso del parto cesareo in emergenza che ha avuto grande eco mediatico.

Un modello di eccellenza sanitaria

“Crediamo che il PPS rappresenti un servizio di eccellenza per i residenti di Montesacro e per tutti i cittadini di Roma. Le persone hanno bisogno di un supporto sanitario rapido e qualificato, con il nostro Punto di Primo Soccorso vogliamo offrire una sanità moderna, capace di rispondere alle esigenze di cura con competenza e nei tempi giusti”, conclude la dott.ssa Giannotta.

Il Punto di Primo Soccorso del Tiberia Hospital è aperto dal lunedì al sabato fino alle 19:00. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Tiberia Hospital o contattare direttamente la struttura.