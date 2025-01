Sicurezza sui taxi, la proposta del fiscalista Ezio Stellato: "Un vetro antisfondamento da detrarre dalle tasse"

Francesco Fredella 21 gennaio 2025 a

"Serve sicurezza sui taxi, serve per chi guida e serve per chi viaggia". A lanciare la proposta, su RTL 102.5, nel corso di Protagonisti è il fiscalista Ezio Stellato, che si occupa di politiche fiscali per l'Istituto Fridman. "I tassisti sono spesso vittime di aggressioni, le grandi città - Roma, Torino, Milano e Napoli - sono sempre più spesso al centro della cronaca. Rapine o furti rendono il lavoro del tassista uno dei più difficili da svolgere. Per questo - continua Stellato nel corso della trasmissione sulla prima radio d'Italia condotta da Fredella, Simioli, Taranto e Sica - servono politiche fiscali mirate. Ad esempio, proporremo di detrarre fiscalmente l'installazione del vetro antisfondamente tra il tassista e il passeggero. Sarebbe un modo per garantire sicurezza rivoluzionando il settore", conclude Stellato. Tantissimo eco da parte dei tassisti intervenuti al telefono durante la trasmissione, che chiedono maggiore sicurezza.