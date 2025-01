Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia al fianco del Giubileo per proteggere il dono della vista delle persone più fragili

16 gennaio 2025 a

Roma, 16 gennaio 2025 - Ha aperto le porte, oggi, il nuovo Centro oculistico sociale permanente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, presso la sede di Roma Tuscolano della Comunità di Sant'Egidio, uno dei principali partner della Fondazione nei progetti filantropici di salute visiva.

Patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione – Giubileo 2025, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, il centro offrirà visite oculistiche gratuite e la donazione di occhiali da vista a chi non può permettersi queste cure, garantendo l'accesso alle prestazioni sanitarie fondamentali.

Il centro, che accoglierà principalmente pellegrini e persone fragili segnalate da associazioni locali, sarà attivo in particolare due pomeriggi alla settimana con visite gratuite effettuate da medici oculisti dell’IRCCS Fondazione Bietti. È prevista, inoltre l’eventuale presa in carico di secondo livello sempre da parte del personale della Fondazione Bietti, presso l’Ospedale Britannico, per l’approfondimento diagnostico e la cura delle patologie riscontrate.

Questa iniziativa per il Giubileo segna un ulteriore passo avanti nel modello di collaborazione tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e la Comunità di Sant’Egidio, un modello che ha alla base una sostanziale identità di valori sulla quale sono state costruite concrete iniziative a favore dei più fragili, nel segno della solidarietà, dell’inclusione, del rispetto reciproco e in un'ottica di sviluppo integrale della persona umana. Migliorare la vista significa, infatti, migliorare le opportunità di uscire dalla marginalità e di avere una vita migliore. Per questo Fondazione e Sant’Egidio hanno anche avviato un programma di medio termine che prevede la realizzazione di una rete permanente di centri dedicati ai “poveri oculistici” – ovvero coloro che hanno problemi alla vista ma risorse economiche assolutamente insufficienti per provvedere alla loro risoluzione – o il sostegno ai policlinici sociali già esistenti, integrando l’offerta sanitaria con l’oftalmologia. Un programma iniziato al San Gallicano nel 2023, proseguito alla fine del 2024 presso la Lavanderia del Papa a Napoli e ora con questo di Piazza dei Consoli a Roma.

“Come condiviso recentemente con il Santo Padre, nella definizione delle iniziative a supporto del Giubileo abbiamo cercato di interpretare al meglio il significato originario dell’evento, cogliendo un’occasione unica di compiere gesti concreti di carità e amore verso il prossimo. – dichiara, Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia – Abbiamo quindi voluto fare qualcosa in più, incrementando le iniziative del 2025 con un programma dedicato. Oggi inauguriamo la prima iniziativa: la realizzazione di un nuovo centro oculistico gratuito che costituisce l’elemento di continuità con le diverse cliniche oculistiche che si svolgeranno nel corso dell’anno giubilare. Un dono che nasce con il Giubileo per andare oltre il periodo dello stesso”.

“Le Case dell’Amicizia- dichiara Stefano Carmenati, Amministratore della Comunità di Sant’Egidio- si inseriscono in una lunga storia di impegno di Sant’Egidio a favore di chi è più fragile e ha bisogno, a Roma e in numerose città italiane. Sono un complesso di iniziative organizzate per venire incontro alle diverse necessità delle persone in difficoltà, che si sono ritrovate più sole che mai nel mezzo dell’emergenza sanitaria e sociale, causata prima dalla pandemia e poi dalle conseguenze economiche delle guerre. Le attività si rivolgono ai senza dimora, alle famiglie in difficoltà, agli anziani (in particolare quelli che sono soli) e ai migranti, con l’obiettivo di sostenere chi ha bisogno non solo di assistenza e aiuti concreti ma anche di accompagnamento, condivisione e amicizia. Sono luoghi aperti in maniera totalmente gratuita, con diversi servizi. Oggi siamo felici di inaugurare, in questa bella sede, il nuovo servizio di visite oculistiche in favore dei più poveri”.

“Tanti meno fortunati sono esclusi dall’accesso alle cure – aggiunge Tobia Zevi, Assessore Patrimonio e Politiche abitative Comune di Roma - e ciò sta diventando un’emergenza sempre più seria. Se prima si poteva pensare che riguardasse alcune fasce ridotte della popolazione molto svantaggiate, oggi sappiamo che è in crescita esponenziale. È, purtroppo, un fenomeno in aumento anche nelle metropoli dei Paesi più industrializzati, come qui a Roma e in tante realtà italiane, dove le disuguaglianze continuano a crescere. Sembra impensabile dirlo, ma una visita oculistica – e non parlo del Terzo Mondo – è ancora preclusa a diverse fasce della popolazione, che devono di conseguenza rinunciare anche al diritto alla speranza. Ringrazio, dunque, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia per questa preziosa iniziativa che va incontro alle persone più fragili, garantendo loro assistenza, diagnosi e cure. La solidarietà, in questi casi, fa la differenza, migliorando significativamente la vita delle persone”.

"Questa ammirevole iniziativa è in linea con il vero spirito del Giubileo perchè la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia si pone concretamente dalla parte dei più bisognosi, offrendo assistenza e donando speranza" queste le parole del Monsignor Vincenzo Paglia - Presidente Pontificia Accademia per la Vita. Nel corso dell'anno giubilare, la Fondazione organizzerà altre tre cliniche oculistiche temporanee a Roma, a supporto dei pellegrini e delle persone in difficoltà segnalate dalle associazioni locali.

Le date previste sono:

• 7 aprile, Giornata Mondiale della Salute/Giubileo degli ammalati, con una clinica oculistica e un laboratorio ottico di due settimane, per offrire oltre 700 visite e occhiali da vista a persone fragili.

• 9-20 giugno, con la Fondazione ospite di spazi messi a disposizione dal Comune di Roma.

• Potenziamento dei servizi presso l’Ambulatorio Madre della Misericordia, in collaborazione con l’Elemosineria Apostolica del Vaticano, con la presenza di ottici per assistenza immediata durante tutto l'anno giubilare.

• Il 16 novembre, Giubileo del Povero, momento culminante delle iniziative. La conclusione del programma avverrà con il tradizionale Pranzo con i Poveri, a cui la Fondazione contribuirà.

L'obiettivo della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, con questo progetto, è di donare oltre 1.500 visite oculistiche e circa 1.300 occhiali da vista, per garantire una visione migliore e, di conseguenza, una vita migliore a chi ne ha più bisogno.