L'Italia tra debito e libertà, il convegno a Roma

L’Associazione M.Arte A.P.S., impegnata nella promozione culturale, organizza il convegno dal titolo “ L’Italia tra debito e libertà: senza indipendenza economica non esiste sovranità ”, che si terrà mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 18.00 presso la Fondazione Museo Venanzo Crocetti, in via Cassia 492, Roma. L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui: Sen. Maurizio Gasparri, Presidente del gruppo Senato di Forza Italia, On. Francesco Filini, Responsabile del Dipartimento Programma di Fratelli d’Italia, Avv. Villy De Luca , Responsabile Trading Emea presso Squarepoint Capital, Londra, Dott. Renato Loiero , Consigliere per le Politiche di Bilancio del Presidente del Consiglio, Sen. Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e alla pianificazione degli investimenti pubblici, nonché segretario CIPES. L’incontro sarà introdotto e moderato dal Prof. Vittorio de Pedys , Presidente dell’Associazione M.Arte e docente di Finanza presso ESCP Europe. Durante il convegno, verranno affrontate le complesse dinamiche che legano il debito pubblico alla sovranità economica, con uno spazio dedicato al confronto diretto con il pubblico attraverso una sessione di Q&A prevista alle 19.30.