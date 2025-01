Banca Ifis vuole il 100% di Illimity

08 gennaio 2025 a

Banca Ifis ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank. A farlo sapere è un comunicato stampa di La Scogliera, società controllante di Banca Ifis. L'ad della holding, Ernesto Furstenberg Fassio, ha spiegato che l'opas 'risponde all'esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo. L'obiettivo è creare un player industriale europeo capace di affrontare con solidità e lungimiranza le sfide che il mercato bancario ci richiede, soddisfacendo le aspettative di tutti gli azionisti che decideranno di partecipare al progetto e di proseguire con noi la storia di successo del gruppo Banca Ifis'. Sul piatto saranno offerte per ogni azione di illimity 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione e 1,414 euro. Sulla base del prezzo di chiusura di ieri sono proposti 3,55 euro per ogni azione di illimity.



Si tratta di un'operazione da 298 milioni di euro. Nel dettaglio il premio è del 5,8% considerando i valori di chiusura della vigilia e del 3,3% rispetto alla media degli ultimi tre mesi e del 7,9% rispetto a quella dell'ultimo mese. La nota spiega che coerentemente con la visione di lungo periodo dell'azionista di controllo di Banca Ifis, l'operazione permetterà al gruppo di accelerare la crescita, rafforzare la propria solidità, mantenere i livelli di redditività ed efficienza, giocando, al contempo, un ruolo di primo piano nella fase di consolidamento del settore necessaria ad affrontare un contesto macro-economico che sarà caratterizzato da una crescente pressione competitiva e da un quadro regolamentare sempre più articolato e in continua evoluzione, oltre che da un livello dei tassi di interesse più contenuto rispetto a quello registrato negli ultimi anni. Considerato il livello di omogeneità del modello di business di illimity Bank e le potenziali sinergie derivanti dall'unione dei due gruppi, Banca Ifis potrà rafforzare la propria posizione di leadership nello speciality finance in quei segmenti di mercato più redditizi nei quali la banca è cresciuta e si è specializzata nel suo percorso di successo di oltre 40 anni.



Tale percorso, che ha portato la banca a ottenere un solido track record positivo di risultati industriali e finanziari, è avvenuto con una missione di servizio per il sistema produttivo ed economico del Paese, sia accompagnando lo sviluppo e la trasformazione digitale e sostenibile delle Pmi, sia acquisendo e gestendo portafogli di crediti deteriorati in una logica di efficienza per il sistema bancario e di reinclusione finanziaria per i debitori.

In linea con tale visione, il progetto di integrazione mette al centro la generazione di valore sostenibile e duraturo per tutti gli stakeholder: gli azionisti, tramite l'incremento della redditività e dei dividendi, anche grazie ai pay-out ratio semestrali di Banca Ifis, che sono storicamente elevati; i clienti, che potranno accedere a un'offerta di prodotti e servizi ancora più ampia; i dipendenti che potranno cogliere opportunità crescita e sviluppo professionale; e il Paese che potrà contare su un player leader nel settore della finanza specializzata che ha già dimostrato di dare un contributo rilevante per l'efficienza dell'intero sistema.