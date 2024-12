CORE presenta “Realpolitik”: il 1° del ciclo di presentazioni dei libri bimestrali

18 dicembre 2024 a

a

a

Si è tenuto ieri, martedì 17 dicembre, presso la nuova sede di CORE (www.corelations.it) a Roma, nella splendida cornice di Piazza Margana, l’evento di presentazione di “Realpolitik” il libro dell’Amb. Giampiero Massolo, nell’ambito del ciclo di incontri bimestrali che saranno organizzati dalla società di corporate relations specializzata nelle attività di relazioni pubbliche e istituzionali.

Gli incontri, riservati a una platea di stakeholder dal mondo istituzionale e corporate, hanno l’obiettivo di favorire il dialogo e la conoscenza su temi di estrema attualità che hanno importanti ricadute sul tessuto socioeconomico e politico del Paese e del contesto internazionale.

Che cos’è l’interesse nazionale per l’Italia e quali minacce emergono per il nostro Paese nello scenario internazionale in rapido mutamento? Da chi e da che cosa dobbiamo difenderci? A questa e a tante altre domande l’Ambasciatore Giampiero Massolo ha cercato di dare risposte discutendo con la Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica. Un dialogo moderato da Mario De Pizzo, giornalista del Tg1.

Nel corso della presentazione, l’Amb. Giampiero Massolo ha dichiarato: “Con questo libro abbiamo cercato di fornire un metodo di analisi ai lettori, relativo al sistema delle relazioni internazionali, che è un sistema basato sugli interessi dei governi. il metodo consiste nel guardare al mondo com’è e non come vorremmo che fosse. Il sistema delle relazioni internazionali è proprio basato su questo, come se fosse un campo da gioco in cui gli interessi nazionali si contrappongono, si sposano oppure, molto più spesso, si trovano a essere in conflitto tra loro.”

La Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, ha dichiarato: “Questo è il periodo più denso di pericoli per l’umanità dalla seconda guerra mondiale. Ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali che l’Occidente, non parlo solo dell’Italia, non ha visto arrivare. Mi riferisco ai conflitti in corso, a quelli ancora sotto la cenere, al cambiamento climatico, all’immigrazione e ai problemi che le nuove tecnologie ci pongono. Sono sfide enormi, epocali, davanti alle quali arriviamo un po’ in ritardo, soprattutto in un contesto europeo che ancora non è quel soggetto politico che sarebbe necessario sullo scenario internazionale.”

Pierangelo Fabiano, CEO di CORE, ringraziando, ha dichiarato: “Dato il momento che stiamo vivendo in rapido mutamento a livello geopolitico e di sicurezza nazionale, il tema della difesa è di primaria importanza. Per questo ne abbiamo voluto discutere insieme all’Ambasciatore Massolo e alla Sen. Craxi presentando un libro che offre importanti approfondimenti sulle sfide che dobbiamo affrontare a livello internazionale. Un’occasione di confronto che segna il primo della serie di appuntamenti bimestrali organizzati da CORE a partire dal nuovo anno.”