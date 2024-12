La storia mai raccontata della Roma: ecco l'ultimo libro di Tonino Cagnucci

17 dicembre 2024 a

La storia mai raccontata di un sogno nato nel 1927. La storia della Roma come un romanzo. Un racconto che segue solo la cronologia della passione, e comincia con il primo striscione nel giorno del primo Scudetto, fatto da due fratelli perché erano sordomuti e potevano esprimere solo così il loro sentimento. Ennio Morricone dietro la porta di Masetti a Testaccio quand'era bambino, Testaccio, un Campo nato vicino a dove riposano i poeti e dove giocavano i figli del popolo, Anna Magnani a tifare la Roma sull'orlo della B, il corteo per la squadra più forte del mondo il giorno dell'unica retrocessione della storia, le prime trasferte di massa, il nostro piccolo angelo Mario Forlivesi, il patto per la vita di Maestrelli a Genova, Giuliano Taccola, l'Europa, il Cucs, Francesco Rocca, gli anni Ottanta, Paulo Roberto Falcão, quella notte ancora nostra, Francesco Totti, José Mourinho, Tirana e Budapest, Daniele De Rossi, Agostino Di Bartolomei e molto altro...