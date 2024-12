Rimland: Anagni cuore del Mediterraneo. Grande successo per il forum moderato da Righetti

10 dicembre 2024 a

Si è conclusa ieri, con un esito straordinario, la prima edizione del forum di geopolitica e geoeconomia "Rimland: Anagni cuore del Mediterraneo", tenutasi nella prestigiosa Sala della Ragione del Palazzo Comunale di Anagni, dove pochi giorni fa si svolto anche il G7. L’evento ha registrato un’affluenza record, con una sala gremita di pubblico attento e partecipe, composto da cittadini, studenti, rappresentanti istituzionali e “addetti ai lavori”. Promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Anagni e dalla testata anagnia.com, il forum ha rappresentato un’occasione unica per riflettere su temi cruciali legati alla geopolitica, all’economia globale e alla stabilità del Mediterraneo.

Un programma di alto profilo

Il dibattito, moderato dal noto giornalista e conduttore di Rai Radio 1 Igor Righetti che con il suo stile empatico ha conquistato l’attenzione dei partecipanti, si è sviluppato in due sessioni principali. La prima, intitolata “Mediterraneo Globale”, ha visto la partecipazione di ricercatori e analisti della Fondazione Med-Or, come l’on. Andrea Manciulli, la prof.ssa Anna Cossiga, Luciano Pollichieni e Federico Deiana. Hanno analizzato gli scenari geopolitici maggiormente collegati al Mediterraneo, dal Medio Oriente con gli sviluppi del corridoio IMEC, fino ad arrivare all’Africa e alle evoluzioni della strategia artica.

La seconda sessione, “Globalizzazione competitiva: impatti dei conflitti su mercati e territori”, ha analizzato gli effetti delle attuali instabilità geopolitiche sull'economia globale. Relatori di rilievo, come l’on. Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, il sen. Michele Barcaiuolo e Davide Bergami, consigliere economico del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri, hanno arricchito il confronto con approfondimenti strategici e prospettive future. Particolarmente apprezzati, poi, gli interventi di taglio economico-strategico, attenti alle evoluzioni dei mercati internazionali nei settori strategici come quello dell’aerospazio-difesa, del chimico-farmaceutico e dei servizi globali, di relatori come Jacopo Recchia e Filippo Del Monte (Aviorec), Eugenio Samori (Safra), Yuri Marchetti (Master Clean) e Luca Visca (Euroambiente); senza dimenticare le connessioni tra internazionalizzazione e competitività delle imprese e servizi che possono essere offerti a sostegno dell’economia del territorio, spiegate nell’intervento del presidente del Consiglio comunale Davide Salvati.

Un successo per la città di Anagni

La serata ha evidenziato la capacità di Anagni di farsi crocevia per temi di interesse internazionale, consolidando il suo ruolo di centro strategico e culturale. Il pubblico, coinvolto e attento, ha confermato il forte interesse per tematiche che riguardano il Mediterraneo ampliato e le sfide della globalizzazione. Il sindaco Daniele Natalia e il presidente del Consiglio Comunale Davide Salvati hanno espresso soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando il valore di iniziative come questa per il territorio. "Siamo fieri di aver ospitato un evento di così alto livello – ha dichiarato il sindaco – che ha posizionato Anagni come cuore pulsante del Mediterraneo."

Prospettive future

L’entusiasmo e la partecipazione suscitati dalla prima edizione di Rimland lasciano intendere che l’evento possa diventare un appuntamento annuale fisso, destinato a crescere e a richiamare un pubblico sempre più vasto.