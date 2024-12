Sempre più italiani scelgono le nuove piattaforme per informazione e intrattenimento

Francesco Fredella 04 dicembre 2024 a

Anche in Italia si punta sulla Tv Ondemand il servizio interattivo che permette agli utenti di fruire, gratuitamente o a pagamento, di un prodotto di intrattenimento (programma, talk, reality, film, musica…) accessibile anche dagli smartphone. L’unico modo per riuscire a conquistare il pubblico pìù giovane che ormai non guarda più la Tv generalista.

Le nuove tendenze e le novità più significative all’estero prendono forma proprio da queste Tv Ondemand che investono e puntano su nuovi progetti che poi trovano maggior sviluppo, e quindi successo, sulle grandi piattaforme streaming come Netflix, Prime.

Hego Tv è la prima nel nostro Paese a seguire questa tendenza, per dare a tutti la possibilità di creare format televisivi interessanti da poter lanciare sul mercato e quindi ottenere la giusta visibilità anche dai grossi gruppi editoriali.

Talk, inchieste, programmi di informazione ma anche tanto intrattenimento, dai reality alla musica, sono alcuni dei prodotti lanciati negli ultimi mesi da Hego Tv che ora punta a ingrandire la sua offerta per diventare leader in Italia del nuovo modo di guardare contenuti video. Gratuita e libera da ogni forma di censura Hego Tv piace al pubblico più giovane stanco dei vecchi programmi e dai soliti contenuti passati in Tv, ormai sempre più soggetti a filtri e bavagli per coprire interessi e scandali. Non è un caso che la sua ultima inchiesta sulle scommesse nel mondo del calcio ha totalizzato fino a ora 22 milioni di visualizzazioni.

E come in America o Inghilterra, Hego Tv ha capito che bisogna creare nuove forme di intrattenimento adatte a consumatori più “veloci” e curiosi, assidui frequentatori dei social e quindi sempre più informati e attenti alle nuove tendenze. Ecco perché in breve tempo Hego è diventata la più importante novità editoriale, una piattaforma aperta a tutti quelli che vogliono condividere idee, progetti o proporre nuovi programmi e format destinati ad avere successo.