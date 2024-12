Eur Christmas Rome 2024-2025: torna il magico villaggio di Natale all'Eur

04 dicembre 2024 a

Dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Piazza Don Luigi Sturzo, nel cuore dell’Eur, si trasformerà in un magico villaggio natalizio, con attrazioni, spettacoli e un’atmosfera unica per grandi e piccini.

LE ATTRAZIONI PRINCIPALI

L’edizione di quest’anno si presenta arricchita da numerose novità, oltre alle attrazioni che hanno reso famosa la manifestazione:

Pista di pattinaggio sul ghiaccio: una struttura di 30 x 15 metri, con al centro un maestoso albero di Natale alto 10 metri, illuminato da luci colorate.

Casetta di Babbo Natale: uno spazio di 30 m² dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e immortalare il momento con una foto ricordo.

Giostra a cavalli: un’attrazione tradizionale che incanterà visitatori di ogni età.

Mercatino natalizio: 40 casette di legno che offriranno una vasta gamma di prodotti artigianali, tipici del Natale, insieme a uno spazio dedicato allo street food e alle eccellenze agroalimentari locali.

Illuminazioni natalizie: tutta l’area sarà decorata con spettacolari luci festive, accompagnate da proiezioni tematiche sui palazzi circostanti.

Palco per spettacoli e LED Wall: un’area dedicata a performance artistiche e musicali quotidiane, con l’ausilio di schermi digitali per arricchire l’esperienza visiva e valorizzare i partner dell’evento.

Spettacoli sul palco: un palco speciale integrato nella pista di pattinaggio ospiterà spettacoli emozionanti per tutta la famiglia. Musica, show teatrali e tanto intrattenimento per grandi e piccini.

Animazione per bambii: un’animazione speciale pensata per i più piccoli. Giochi, laboratori creativi e momenti di intrattenimento.

UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI

Durante i 37 giorni dell’evento, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva grazie a un ricco programma di attività:

Animazioni giornaliere con personaggi del Natale, tra cui Olaf e gli Elfi.

Spettacoli Disney dedicati alle famiglie, in scena ogni giorno.

Un’inaugurazione speciale l’8 dicembre 2024 per celebrare il cuore delle festività natalizie.

“Elsa e il Castello di ghiaccio”, il Musical, tributo live a “Frozen” domenica 22 dicembre alle 17.

Le domeniche 8-15-22-29:

Ore 12:00 - spettacolo di magia

Ore 16:00 spettacolo di magia.

Domenica 8 dicembre, inaugurazione dalle 16 in poi, con spettacoli per adulti e bambini.

Domenica 22 dicembre ore 17:00 musical FROZEN ELSA IL CASTELLO DI GHIACCIO.

Tutti i giorni dal lun-ven dalle ore 1530-1930 e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 19:30 è presente un elfo+mascotte che gira per il villaggio.

Presente il Babbo Natale tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 in poi il sabato la domenica tutto il giorno a partire dalle 10.

Iniziative sulla pista del ghiaccio.

UN’ESPERIENZA PER TUTTA LA FAMIGLIA

EUR CHRISTMAS ROME 2024-2025 punta a confermarsi un punto di riferimento per le festività natalizie nella Capitale, offrendo intrattenimento, cultura e gastronomia in un’unica, suggestiva cornice. L’evento rappresenta anche un’importante vetrina per i prodotti locali e le attività artigianali, integrando tradizione e innovazione in un contesto unico.

INFO UTILI

Quando: Dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Inaugurazione: 8 dicembre.

Dove: Piazza Don Luigi Sturzo, zona Eur, Roma

Ingresso: GRATUITO

Alcune attrazioni potrebbero prevedere un biglietto.