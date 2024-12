Notte giapponese tra kirigami, tanzaku e ricciole

Ginevra Terracina 03 dicembre 2024 a

a

a

Una notte Japan nel cuore della capitale. Tra kirigami, tanzaku, ricciole e pagri. Da Zuma Rome, il ristorante affacciato su via Condotti, protagonista Togie Distribution, azienda leader da oltre 35 anni nella selezione e distribuzione di prodotti ittici freschi di alta qualità in Europa, che ha presentato i suoi due prodotti di punta, la ricciola "Burì" e il pagro, con un evento esclusivo. La serata, organizzata in collaborazione con la Japan Farmed Fish Export Association, ha visto uno standing dinner alla scoperta di ricette raffinate, preparate utilizzando i pregiati prodotti ittici di Togie, accuratamente selezionati dai migliori allevamenti giapponesi.

Il menù, curato dal Sushi Chef Sumon Miah di Zuma, ha deliziato i 130 invitati con una performance live di chef cooking, pensata per raccontare l’arte e la maestria essenziali nella preparazione di piatti a base dei due ingredienti protagonisti: la ricciola e il pagro. Ad impreziosire ulteriormente la serata, la presenza di un’esperta di kirigami, la tecnica orientale di intaglio e piegatura della carta per ottenere forme tridimensionali a partire da un unico foglio. Durante l’evento, l’artista ha realizzato dal vivo silhouette personalizzate per gli ospiti grazie alla sua abilità nel taglio di precisione dei cartoncini. Ogni partecipante ha così potuto conservare un ricordo dell’evento, insieme alle installazioni floreali adornate con tanzaku, i tradizionali portafortuna giapponesi, consegnati alla fine della serata. Ad accompagnare gli ospiti, una selezione musicale curata da Francesca Sulis, DJ resident di Soho House Roma.