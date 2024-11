CONFAPI ROMA LAZIO, una serata che accende il futuro del territorio

30 novembre 2024 a

La SERATA CONFAPI ROMA E LAZIO si è svolta ieri nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio, confermandosi come un evento di altissimo livello e un momento cruciale per il futuro del tessuto imprenditoriale e istituzionale del Lazio. L’evento ha riunito rappresentanti di spicco del mondo politico, economico e istituzionale, sottolineando il ruolo strategico della confederazione nel promuovere lo sviluppo del territorio. Tra gli ospiti illustri che hanno animato la serata, spiccano il Ministro Francesco Lollobrigida e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme a rappresentanti del Comune di Roma e delle principali realtà locali. Un’ampia partecipazione che ha reso l’evento una piattaforma privilegiata per il confronto e la costruzione di sinergie in grado di affrontare le sfide future.

Protagonista della serata è stato il Giubileo, un appuntamento di portata globale che apre scenari di crescita senza precedenti per Roma e il Lazio. Durante l’evento, Confapi Roma e Lazio ha ribadito il proprio impegno a promuovere un modello di sviluppo innovativo, che sappia cogliere le opportunità legate a questo evento straordinario, senza perdere di vista la tradizione e le radici del territorio. La sfida lanciata da Confapi è ambiziosa: costruire un futuro in cui le imprese locali siano protagoniste di una crescita sostenibile e inclusiva, rafforzando il dialogo con le istituzioni e consolidando il ruolo strategico dell’imprenditoria nel panorama economico regionale e nazionale. "Questa serata è stata un momento fondamentale per riflettere sulle sfide che attendono la città di Roma e l’intero territorio laziale. La nostra Capitale merita una visione di sviluppo che sappia valorizzare il suo enorme potenziale, affrontando con determinazione temi cruciali come la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile e il sostegno alle piccole e medie imprese. Confapi Lazio si impegna a essere un interlocutore strategico per promuovere soluzioni concrete, favorendo il dialogo tra imprese e istituzioni e tracciando un percorso di crescita che sia all’altezza delle aspettative dei cittadini e degli imprenditori." Dichiarazione di Confapi Lazio Massimo Tabacchiera

“Il Giubileo rappresenta un momento di grande significato spirituale, culturale e sociale per l’intera comunità. Siamo orgogliosi di ospitare migliaia di pellegrini e visitatori che giungono da ogni angolo del mondo per vivere un’esperienza di fede e riflessione. La nostra Regione è pronta ad accogliere con calore e disponibilità tutti coloro che arriveranno, garantendo loro un’accoglienza dignitosa e servizi efficienti. Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità locali, le forze dell’ordine e le realtà del territorio per assicurare che il Giubileo si svolga in sicurezza e nel rispetto delle tradizioni. Questa è anche un’opportunità per promuovere il nostro patrimonio storico, culturale e naturale, che arricchisce ulteriormente l’esperienza dei visitatori. Il Giubileo non è solo un evento religioso, ma un’occasione per rafforzare i legami tra le persone, riscoprire i valori della solidarietà, e far crescere la nostra Regione come punto di riferimento di accoglienza e inclusione. Siamo pronti a fare la nostra parte affinché questo evento possa essere un successo per tutti.” Dichiarazione di Rocca

Durante i vari interventi che si sono susseguiti nel corso della serata, è emersa con forza la visione di Confapi Lazio e Roma: unire tradizione e innovazione come pilastri di uno sviluppo che guarda al futuro con determinazione. Un modello che punta a valorizzare il tessuto imprenditoriale locale, promuovendo allo stesso tempo la capacità di innovare e rispondere ai cambiamenti con prontezza e visione strategica. L’evento ha lanciato un messaggio chiaro e incisivo, sintetizzato nell’hashtag #ConfapiLazio #insieme: solo unendo forze, competenze e risorse è possibile affrontare con successo le sfide che attendono il territorio. Non si è trattato solo di una celebrazione, ma di un vero e proprio momento di riflessione e impegno per costruire un futuro più solido e inclusivo. La serata è stata un successo, confermando ancora una volta il ruolo centrale della confederazione nel guidare lo sviluppo del Lazio verso nuove opportunità, con coraggio e determinazione.