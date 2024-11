Violenza di genere, a Roma il convegno dell'Ami - Associazione avvocati matrimonialisti Italiani

All'Hotel NH Collection con la presentazione del nuovo libro di Gian Ettore Gassani “La strage delle innocenti”

"I principi della Convenzione di Istanbul tra diritto penale e nuova cultura sociale”. Oggi all'Hotel NH Collection Via dei Gracchi 324 a Roma il convegno sulla violenza di genere organizzato dall'Ami (Associazione avvocati matrimonialisti Italiani) e la presentazione del nuovo libro di Gian Ettore Gassani “La strage delle innocenti”.

L'evento - Dalle 14 alle 19 il convegno “I principi della Convenzione di Istanbul tra diritto penale e nuova cultura sociale” organizzato dall'Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani). Al centro del dibattito ci sarà la violenza di genere, in particolare quella domestica, che è ormai diventata una vera e propria guerra civile nel nostro paese. I numeri statistici sono impietosi e dimostrano che nemmeno il codice rosso è riuscito ad arginare la mattanza nei confronti delle donne. Purtroppo soltanto nel 10% dei casi emerge statisticamente la violenza di genere. Il codice rosso resta una delle tante leggi a costo zero del nostro Paese. Mancano mezzi e uomini per contrastare e soprattutto prevenire la violenza all'interno delle mura domestiche, soprattutto quando essa è stata già denunciata. I braccialetti elettronici molto spesso non funzionano. Inoltre urge anche un cambio di rotta in tema di applicazione di misure cautelari custodiali - e non soltanto il mero e inutile divieto di avvicinamento - che in determinate situazioni sono l'unico rimedio per prevenire fatti di sangue.

Tra i relatori figurano il giudice Valero de Gioia, la criminologa Roberta Bruzzone, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, la giornalista Rai Vittoriana Abate e tantissimi altri giuristi e operatori del settore psicologico e sociologico. Nel corso della manifestazione sarà presentato l'ultimo libro dell'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'AMI, dal titolo “La strage delle innocenti” (Diarkos Editore). Si tratta di un testo scritto con la collaborazione di più professionisti che descrive in maniera precisa tutte le fasi e le declinazioni della violenza di genere.