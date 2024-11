Brinda al top a Natale e Capodanno: la guida di Svinando

28 novembre 2024 a

Le feste sono vicine, e con loro arriva la magia dei brindisi in compagnia: tra luci scintillanti, tavole imbandite e risate condivise, nulla accompagna meglio i momenti speciali di un buon calice di vino. Che tu stia organizzando una cena intima per Natale o un vivace veglione di Capodanno, Svinando è qui per aiutarti a scegliere il vino perfetto. Dai grandi classici italiani ai gioielli enologici internazionali, abbiamo selezionato per te le etichette che renderanno uniche le tue celebrazioni. Preparati a stappare il meglio e a scoprire come rendere i tuoi brindisi davvero memorabili!

La tradizione del brindisi in Italia

Se è vero che in Italia sul cibo non si scherza, possiamo dire che sul vino siamo ancora più rigorosi. Il simbolo del brindisi ha un significato pensato per racchiudere condivisione e gioia trovando la sua massima applicazione proprio durante le festività.

Le origini sono davvero antiche; dopotutto già ai tempi dei Romani si alzavano i calici per onorare accordi, dei o guerrieri valorosi. Oggi l’augurio è molto più personale: si brinda infatti per felicità, salute e prosperità.

La maggior parte delle volte è rappresentato da bollicine, come un Franciacorta o un Prosecco, ma non possono mancare rossi di ottima qualità o perché no qualche contaminazione che arriva direttamente dalla Francia.

Che il brindisi sia illuminato dalla dolcezza di un calice di Moscato, dall’intensità di un rosso corposo a tavola o dall’effervescenza di uno spumante a mezzanotte, ciò che conta davvero è il significato che racchiude. Perché, in fondo, la felicità trova il suo sapore più autentico quando viene condivisa.

3 vini top per il Natale

Partiamo subito con i consigli di Svinando per quanto riguarda 3 vini top che non possono mancare per le feste di Natale sulle nostre tavole. Apriamo con un rosso piemontese che ben si lega a molti piatti della tradizione: risotti, pasta fresca e ripiena o secondi di carne ricchi si sposano in modo equilibrato con un elegante Barolo.

Prodotto con uve Nebbiolo si distingue per profumi complessi di frutti rossi maturi, spezie e note terziarie di tabacco e cacao. Il prezzo non è dei più economici e per chi cerca qualcosa di simile ma un po’ più economico si potrebbe pensare a una variante, per esempio, acquistando un Nebbiolo o una Barbera.

Chi cerca un bianco versatile e ben apprezzato da Nord a Sud potrebbe portare a tavola una bottiglia di Prosecco. Meglio scegliere un Superiore DOCG di Valdobbiadene perfetto per combinarsi sia con il pesce sia con gli antipasti grazie ad un bouquet floreale, note fruttate e freschezza vivace. Il brio è garantito così come il momento di convivialità… e in più è perfetto persino per preparare il tradizionale spritz: l’aperitivo all’italiana che piace proprio a tutti.

Nessun pranzo di Natale è completo senza un dolce accompagnato dal calice giusto. Tra le bollicine top apprezzate c’è il Moscato d’Asti: ha un inebriante profumo di fiori e frutta fresca che si mixa regalando un effetto wow con panettone, pandoro o tronchetto. Seppur non abbia una gradazione alcolica troppo alta, conquista ogni palato per la dolcezza bilanciata convincendo persino chi solitamente non beve a gustare un calice di buon auspicio.

Il Capodanno e il brindisi perfetto

Svinando pensa ovviamente anche al Capodanno: i rintocchi della mezzanotte vanno sicuramente accompagnati da un buon calice di bollicine. Le opzioni sono tante e con l’aiuto degli esperti di Svinando abbiamo selezionato 3 specialità che conquisteranno tutti.

Chi punta a bollicine delicate ma dalla grande personalità potrebbe portare in tavola lo Spumante Extra Brut Metodo Classico Rosé; si tratta di un vino tenue e brillante con un perlage fine e persistente che al naso conquista con profumi di piccoli frutti rossi. Al primo sorso si rivela fresco e vibrante, con un’acidità bilanciata e un finale asciutto e pulito.

Se dovessimo eleggere un vino da brindisi non potremmo che pensare allo Champagne, perfetto per accompagnare momenti di festa, unisce tradizione e qualità in ogni calice.

Un’alternativa? Torniamo in Piemonte con l’Alta Langa, una bollicina di nicchia che mixa uve Pinot Nero e Chardonnay per realizzare un’esperienza enogastronomica con una complessità aromatica e una struttura senza paragoni.

Pronto a brindare con stile? Scopri la selezione di vini su Svinando, con tante opzioni anche in cofanetti regalo! Il sito offre una varietà di bottiglie per tutti i gusti e con prezzi super competitivi!