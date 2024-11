Le destinazioni di Capodanno più economiche partendo dall'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio

25 novembre 2024 a

a

a

L’ultima notte dell’anno è sempre più vicina e chi desidera trascorrerla fuori dall’Italia inizia già a guardarsi intorno per riuscire a coniugare mete originali e offerte convenienti.

Per chi vive nel nord Italia e desidera spostarsi senza dover spendere una fortuna, è possibile partire da Bergamo-Orio al Serio.

Noto per i suoi numerosi voli low cost, questo aeroporto offre l’opportunità di raggiungere tantissime interessanti destinazioni, perfette per trascorrere la notte di Capodanno e magari qualche giorno di vacanza all’insegna del divertimento e del relax.

Le mete tra le quali scegliere sono davvero tante, una più affascinante dell’altra. Per questo articolo ne abbiamo selezionate tre. Andiamo a scoprire quali.

Valencia

Partendo da Bergamo, è possibile raggiungere Valencia in circa due ore di volo.

Il costo del biglietto andata e ritorno si aggira sui 200 euro, ma è importante tenere conto che i prezzi possono variare con l’avvicinarsi della data della partenza.

Chi sceglie di trascorrere il Capodanno in questa città spagnola calda e solare, può ammirare l’annuale spettacolo pirotecnico in Plaza del Ayuntamiento, dove si tengono anche delle performance live, per poi proseguire i festeggiamenti tra le strade e nei locali della città, aperti fino a tarda notte.

Dublino

Seconda meravigliosa meta europea raggiungibile con voli decisamente low cost è Dublino.

Il volo andata e ritorno si aggira sui 200/250 euro e ha una durata di due ore e mezza.

La capitale dell’Irlanda, grazie al New Year’s Festival Dublino, offre tantissime possibilità di svago e divertimento nella notte di Capodanno, a cominciare dai sempre immancabili spettacoli pirotecnici che, allo scoccare della mezzanotte, illuminano il fiume Liffey, fino agli spettacoli dal vivo e agli eventi culturali del National Museum e ai concerti che si tengono presso il Dublin Castle.

Praga

L’ultima imperdibile meta per trascorrere un Capodanno low cost in una città dal carattere unico è Praga. Il costo del biglietto andata e ritorno da Orio al serio si aggira sui 200/300 euro e il viaggio ha una durata di poco meno di un’ora e mezza.

Una volta arrivati a destinazione, è possibile visitare i mercatini natalizi e immergersi immediatamente nell’atmosfera festiva che anima le strade a partire da Piazza della Città Vecchia. Immancabili anche nella capitale della Repubblica Ceca i fuochi d’artificio che, a partire dalla mezzanotte, illuminano il cielo.

Come raggiungere l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio

Per raggiungere l’aeroporto in modo economico, ma senza rinunciare a un servizio comodo e di alta qualità, è possibile ricorrere al bus da Milano a Orio al Serio di Flibco, che collega la stazione di Milano Centrale con l’aeroporto.

Non effettua fermate intermedie e permette di raggiungere l’aeroporto in circa 50 minuti, senza nessuno stress.

I biglietti hanno un costo di 10€ per la sola andata e 18€ se si opta per quelli andata e ritorno. L’acquisto può essere effettuato comodamente online, sul sito web o tramite app oppure di persona, presso i rivenditori autorizzati o a bordo.

Potete inoltre approfittare di uno sconto del 10% utilizzando il codice BGY-10.