Aspettando il Natale con Sos Villaggi dei bambini, a cena vincono solidarietà e amicizia

22 novembre 2024 a

Anche quest’anno, SOS Villaggi dei Bambini entra in pieno mood natalizio organizzando importanti appuntamenti all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, due valori importanti che trasmette anche ai bambini e ai ragazzi di cui l’Organizzazione si prende cura. Diventare grandi è difficile per tutti. Lo è ancora di più per i bambini che hanno alle spalle esperienze familiari difficili, spesso traumatiche. Da bambino, hai bisogno di qualcuno che ti veda veramente, che ti stia accanto, qualunque cosa accada. Qualcuno che ti tiene vicino quando sei piccolo e creda in te quando sei pronto a crescere e a entrare nel mondo adulto. Da oltre 60 anni in Italia, SOS Villaggi dei Bambini si impegna affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

Tra le iniziative che costelleranno il periodo prenatalizio, torna l’appuntamento “Vieni a cena da…” ovvero la serie di cene esclusive promosse dall’Organizzazione, dove, accanto all’esperienza culinaria, gli ospiti vivono l’emozione di conoscere più da vicino i Programmi e Villaggi SOS in Italia, grazie alle voci e alla presenza delle persone che hanno vissuto e sono cresciute grazie al sostegno dell’Organizzazione e dei suoi sostenitori. Si inizia a Roma, martedì 26 novembre, a partire dalle ore 20, dove è in programma la standing dinner & music entertainment al Chorus Cafè (Via della Conciliazione, 4). Ospite d’eccezione della serata, il noto critico musicale e conduttore televisivo e radiofonico Rudy Zerbi, che da molti anni è accanto a SOS Villaggi dei Bambini. Anche quest’anno non mancheranno la promotrice della serata, Giada Briziarelli insieme a suo marito Andrea Benetton, Annalisa Manduca insieme a suo marito Stefano Ziantoni, Vittoria Belvedere, Simona Sparaco, Beppe Convertini e tanti altri volti noti. Tra i sostenitori della serata la CEO di Grande Impero, Antonella Rizzato.