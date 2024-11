Quale percorso turistico si può organizzare a Roma a bordo di un NCC?

20 novembre 2024 a

a

a

Con ogni probabilità una delle città più visitate al mondo è Roma, la città eterna che è capace di conquistare tutti, anche i turisti più navigati. La capitale vanta sul suo territorio innumerevoli pezzi di storia, monumenti dall’inestimabile valore storico e culturale come ad esempio il Colosseo, l’Altare della patria, la colonna Traiana, l’ara Pacis e tantissimi altri ancora.

Servirebbero settimane per poter ammirare e apprezzare per bene anche solo le più importanti opere presenti all’interno dei musei, chiese o in strada. Roma, di fatto, è un vero e proprio museo a cielo aperto, il che impone di essere particolarmente organizzati se si ha intenzione di fare un giro turistico.

Prima di partire, infatti, è consigliabile valutare bene come spostarsi per le strade della capitale in modo da poter guardare quanti più luoghi possibili. Il metodo più semplice è quello di optare per un servizio NCC Roma e affrontare così un percorso turistico in tutta comodità a bordo di un’auto dotata di ogni comfort e guidata da un autista professionista.

Tour dei Castelli Romani

Scegliere quale percorso turistico fare a Roma è molto difficile. Uno dei più gettonati da fare con il servizio NCC Roma è il tour dei Castelli Romani.

Tra le tappe principali da guardare c’è il lago di Nemi, noto come “specchio di Diana”, legato a una storia antica e a un bosco sacro. Un’altra meta del percorso è Castel Gandolfo, famoso per il suo paesaggio verde e il parco circostante, che ospita la villa Aldobrandini (una delle dodici ville tuscolane, apprezzata per la sua bellezza storica).

Anche Rocca di Papa merita una visita, in particolar modo per il Duomo dell’Assunta.

Riviera laziale

Un altro giro turistico da intraprendere con un servizio di NCC Roma è lungo la riviera laziale, in particolare nei mesi estivi. Questa zona è nota per la sua bellezza naturale, ricca di aree archeologiche e paesaggi mozzafiato.

Tra le tappe imprescindibili ci sono le rovine di Ostia Antica, un sito archeologico di grande valore storico che un tempo era il porto principale di Roma. Qui è possibile esplorare antiche strade, templi e teatri.

Un’altra meta affascinante lungo la costa è il castello di Santa Severa, una storica fortezza che si affaccia sul mare e che offre una vista spettacolare.

Centro storico

Il centro storico di Roma è un complesso intreccio di viuzze affascinanti, botteghe storiche e ristoranti di cucina tipica dove è letteralmente impossibile non innamorarsi dell’atmosfera. Inoltre, le principali attrazioni come Via del Corso, la Fontana di Trevi e il Colosseo attirano ogni giorno tantissimi turisti.

Proprio per questo, muoversi in queste aree può essere complicato. In più, bisogna considerare le molteplici zone a traffico limitato e la scarsità di parcheggi. Il trasporto pubblico, purtroppo, non copre adeguatamente il centro, e rende difficile un giro turistico senza stress. Per tale ragione, il NCC Roma rappresenta un’ottima soluzione anche per le zone più turistiche, perché consente di spostarsi in tutta semplicità.

Comodità e velocità per vedere le bellezze di Roma

Guardare tutte le bellezze che Roma ha da offrire in un’unica vacanza è praticamente impossibile. Tuttavia, con un minimo di organizzazione è possibile fare un ottimo percorso turistico per le strade della città eterna e guardare molti monumenti in poco tempo e, soprattutto, in tutta comodità.

Con un servizio di noleggio auto con conducente è la stessa compagnia che può proporre diversi tipi di percorsi in base al tempo a disposizione e, ovviamente, in base a quello che si vuol vedere.

Tale opzione è probabilmente una delle più efficienti perché l’autista a bordo del veicolo conosce molto bene le strade della città e quali conviene percorrere per poter giungere a destinazione nel minor tempo possibile e serenamente.