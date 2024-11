Pioggia di vip per il viaggio tra glamour e stile di Akep

20 novembre 2024 a

Un viaggio esclusivo tra glamour e stile per celebrare i suoi clienti con eventi dedicati. Akep, brand italiano che, con un mix unico di artigianalità e design contemporaneo, continua il suo viaggio nel panorama della moda come simbolo di eleganza e innovazione. Per festeggiare la sua straordinaria crescita, ha avviato un esclusivo tour di eventi, animati dallo spirito delle notti romane, toccando le principali città italiane ed europee e riunendo clienti, stampa e amici del brand.

La prima tappa del tour a Roma presso la prestigiosa Boutique Gente in Via Frattina, dove gli ospiti hanno goduto di una serata davvero speciale, impreziosita dalla partecipazione di volti noti come Eleonora Daniele, Samantha de Grenet, Simona Borioni, Simona Branchetti, Nathalie Caldonazzo, Miriam Catania, Eva Crosetta, Janet de Nardis, Chiara Giallonardo, Milena Miconi, Veronica Logan, Tosca D’Aquino, Daniela Ferolla, Elisabetta Pellini, Angela Melillo e Francesca Valtorta, Barbara Foria e numerosi altri personaggi del mondo del cinema e della tv.