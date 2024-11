Vela, il Team di DEAS trionfa al “Marina Militare Nastro Rosa Veloce”

14 novembre 2024 a

Si è conclusa a Genova la quarta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo, che ha visto la vittoria del team DEAS. Un successo conquistato al termine di una sfida avvincente lungo 1492 miglia nautiche, partita da Venezia lo scorso 3 novembre e culminata con l'arrivo a Genova dopo oltre nove giorni di competizione intensa senza tappe intermedie tra dieci team di velisti di fama internazionale che hanno circumnavigato l’Italia.

Organizzato da Difesa Servizi SpA, in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il sostegno della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni, l'evento ha centrato l’obiettivo di valorizzazione del patrimonio marittimo italiano e della sostenibilità ambientale. La regata ha portato i dieci team partecipanti a navigare lungo le coste italiane, toccando i fari e le bellezze costiere, e sfidando condizioni di vento leggero con una serie di prove tecniche e tattiche.

Il team DEAS, composto dai velisti Francesco Farci e Pietro Mureddu su barca Catalado, rappresenta l’azienda italiana leader nel settore della Cybersecurity, partner tecnologico del comparto della Difesa. DEAS, ha saputo dominare la competizione con una prova esemplare, battendo il team RORC 1, secondo classificato, e Waving Meadows, che ha completato il podio al terzo posto. In questa gara di resistenza e strategia, DEAS ha dimostrato grande tenacia e abilità, esprimendo appieno i principi richiamati dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto: “I valori di spirito di sacrificio e lealtà che hanno contraddistinto questa regata rappresentano i valori che la Marina Militare trasmette a chi si avvicina ad essa in tutti gli istituti di formazione e per questo ringrazio gli equipaggi per aver affrontato una gara così impegnativa e competitiva" ha detto Bergotto.

“La Marina Militare Nastro Rosa Veloce è molto più di una regata. È un simbolo di rispetto per il mare e una celebrazione delle nostre coste," ha dichiarato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi SpA, che ha già confermato il ritorno della competizione a Genova nel 2025 per la versione estiva a tappe del Tour e la competizione Veloce, che il prossimo anno vedrà invertirsi il percorso con partenza dal capoluogo ligure e arrivo a Venezia.