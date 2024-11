Recupero Crediti Internazionale: Sfide e Opportunità per le Aziende Italiane che Operano all'Estero

Francesco Fredella 12 novembre 2024 a

Nel 2023, il settore del recupero crediti internazionale ha registrato una crescita significativa, con un aumento delle pratiche affidate a imprese specializzate. Secondo il Rapporto annuale di UNIREC, l’Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, le aziende italiane che operano all’estero stanno affrontando un volume record di crediti insoluti. L'importo complessivo dei crediti affidati ha raggiunto i 204,3 miliardi di euro, evidenziando l’importanza crescente del recupero crediti internazionale per chi opera su mercati esteri.

Per approfondire questa tematica, abbiamo intervistato Marco Basile, titolare di Basile International Legal Firm, uno studio legale specializzato nel recupero crediti internazionale che opera in ambito europeo e globale, offrendo un servizio completo alle imprese italiane che affrontano difficoltà con creditori esteri.

Avv. Basile, quali sono le principali sfide che le aziende italiane devono affrontare nel recupero crediti internazionale e come Basile International Legal Firm le aiuta a superarle?

Marco Basile: Le aziende italiane che operano all’estero si scontrano con numerose difficoltà nel recupero crediti internazionale. La prima grande sfida è rappresentata dalle differenze normative: ogni paese ha leggi e procedure specifiche per il recupero crediti, e questo rende complesso muoversi senza il supporto di un partner esperto. Ci sono poi barriere linguistiche e culturali che possono complicare ulteriormente il dialogo con i debitori esteri. Infine, spesso le aziende si trovano di fronte a tempi di recupero lunghi e a costi significativi per ottenere il pagamento, soprattutto se devono intraprendere azioni legali. Noi di Basile International Legal Firm affrontiamo queste sfide con un approccio strutturato. Il nostro studio si occupa di ogni fase del recupero crediti B2B, dalla procedura extragiudiziale alla fase giudiziale, e ci avvaliamo di una rete di avvocati locali che conoscono in profondità la normativa di ciascun paese. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti un servizio rapido, trasparente ed efficace, riducendo sia i tempi che i costi associati al recupero.

Quali strumenti e strategie utilizza Basile International Legal Firm per ottimizzare il recupero crediti nei vari mercati internazionali?

Marco Basile: Il nostro studio utilizza una combinazione di strumenti tradizionali e innovativi per gestire ogni caso con la massima efficacia. Iniziamo sempre con un’analisi approfondita della situazione del debitore e delle specifiche normative del paese di appartenenza. Se il debitore è solvibile e c’è apertura al dialogo, puntiamo sul recupero extragiudiziale: solleciti scritti, contatti telefonici e mediazioni che ci permettono di ottenere il pagamento senza dover ricorrere al tribunale. Se il recupero extragiudiziale non è sufficiente, procediamo con il decreto ingiuntivo o altri strumenti legali specifici del paese. Grazie alla nostra rete internazionale di partner legali, possiamo attivare rapidamente le procedure legali necessarie, mantenendo sempre un contatto costante con i nostri clienti per aggiornarli sugli sviluppi del caso. Inoltre, adottiamo una formula che chiamiamo "We Win, No Fee": i nostri clienti pagano solo se riusciamo a recuperare il credito, il che garantisce un rischio minimo e dimostra il nostro impegno nel portare a termine il recupero.

Perché le aziende dovrebbero scegliere Basile International Legal Firm per il recupero crediti internazionale?

Marco Basile: Credo che il nostro studio offra diversi vantaggi rispetto ad altre realtà. Prima di tutto, abbiamo una grande esperienza nel recupero crediti internazionale: operiamo in tutta Europa e in molti paesi extraeuropei, il che ci permette di gestire ogni caso con competenza e conoscenza diretta delle normative locali. Inoltre, il nostro approccio personalizzato e orientato al risultato è molto apprezzato dai nostri clienti. Ogni caso viene analizzato attentamente e sviluppiamo una strategia su misura per garantire il massimo recupero nel minor tempo possibile. La formula "We Win, No Fee" è un altro elemento distintivo, perché consente alle aziende di avvalersi di un servizio di recupero crediti senza dover anticipare costi, pagandoci solo in caso di successo. Questo approccio crea una relazione di fiducia e trasparenza con i nostri clienti, che sanno di poter contare su un partner affidabile e determinato a ottenere il risultato.

In conclusione, il recupero crediti internazionale è un processo complesso e in continua evoluzione. Affidarsi a uno studio legale come Basile International Legal Firm significa avere la certezza di essere supportati in ogni fase del percorso, con un team che conosce bene le sfide del mercato globale e lavora ogni giorno per ottenere risultati concreti.