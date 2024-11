Athena Costruzioni: qualità nelle costruzioni edili e nelle ristrutturazioni

Francesco Fredella 08 novembre 2024 a

Athena Costruzioni è una società che si contraddistingue nel settore edile per affidabilità e progettazione nei lavori edili residenziali.



Athena si avvale di una fitta rete di partner professionali e dei migliori materiali edili per eseguire lavori su nuovi edifici, edifici ex novo, edifici storici, ampliamenti e ristrutturazioni.



Grazie alla solida esperienza e all’elevata competenza acquisita sul campo consiglia i clienti sulla scelta dei migliori materiali e sulla fattibilità tecnica con progetti personalizzati. Inoltre rispetta le tempistiche di fine lavori, secondo le esigenze espresse dal cliente.



Costruzioni edili e ristrutturazioni



Athena Costruzioni realizza edifici di elevata classe energetica, in materiali innovativi con soluzioni che garantiscono il maggior confort possibile.



Progettano la casa, l’appartamento o la villa dei sogni. Personalizzano il progetto secondo le esigenze dei loro clienti e offrono soluzioni “chiavi in mano”, subito abitabili.



Oltre alle nuove costruzioni, Athena dona una nuova vita agli immobili: dai piccoli interventi fino alle ristrutturazioni chiavi in mano.



Sottopone, all’attenzione del cliente, il progetto per rendere il suo spazio di vita quotidiana più confortevole, comodo e adatto alle sue esigenze. Passo passo personalizza la casa del cliente utilizzando materiali di alta qualità e proponendo soluzioni a risparmio energetico.



Inoltre sono sempre aggiornati sui vari bonus e agevolazioni fiscali per la ristrutturazione dei vari edifici, con un notevole risparmio da parte del cliente finale.



Impiantistica elettrica, idraulica, domotica, climatizzazione



Athena Costruzioni, per offrire un servizio completo al cliente finale, si concentra su ogni minimo dettaglio per quanto riguarda gli impianti installati nell’edificio di cui sta curando la costruzione o la ristrutturazione.



Progetta impianti elettrici, seguendo alla lettera tutte le normative di legge, con le più evolute innovazioni, garantendo la massima affidabilità.



Installa avanzati impianti domotici che integrano le varie tecnologie in modo da poter gestire l’impiantistica da remoto e rendono l’abitazione più smart.



Realizza resistenti, funzionali impianti idraulici per gestire la distribuzione dell’acqua e lo scarico nelle acque nere.



Monta sostenibili impianti di climatizzazione per la regolamentazione della temperatura all’interno dell’unità abitativa, in modo da assicurare un risparmio energetico.



Serramenti

Athena Costruzioni, oltre agli impianti, offre anche serramenti ad alto contenuto tecnologico. Ha a cuore non solo il risparmio energetico ma anche il miglioramento del confort abitativo e la riduzione della dispersione di calore.



Utilizzano i materiali di migliore qualità in modo da garantire isolamento, resistenza e durata nel tempo, con un occhio di riguardo al design e all’estetica. Il cliente potrà scegliere tra un'ampia gamma di colori e di materiali, come legno, PVC e alluminio.



Athena Costruzioni è il punto di riferimento per le costruzioni edili nel Nord Italia. Un affidabile alleato per le nuove costruzioni edili e per le ristrutturazioni.