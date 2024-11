Ambiente, ecco la rivoluzione green di Res con il riciclo della plastica

07 novembre 2024 a

Forte crescita di Res spa grazie ai suoi importanti investimenti che hanno consentito di chiudere l’intera filiera della gestione e del riciclo dei rifiuti, per contribuire significativamente alla transizione ecologica e alla riduzione dell’impatto ambientale. La società molisana, che da oltre 30 anni lavora nel settore dell’economia circolare, è presente a Ecomondo - la manifestazione internazionale dedicata alla green economy in corso alla Fiera di Rimini - dove ha raccontato la sua rivoluzione con i progressi messi a segno grazie al riciclo della plastica. Nel primo semestre Res ha infatti inaugurato e avviato due importanti impianti che si occupano rispettivamente della selezione spinta e del lavaggio e granulazione delle plastiche. Con una capacità di trattamento di 40mila tonnellate all’anno di rifiuti per il primo e con un rendimento di produzione di 8.200 tonnellate all’anno (che vengono reimmesse nel mercato) per il secondo. I due stabilimenti rientrano in un progetto industriale più ampio, che vedrà il suo completamento con l’impianto di riciclo tramite pirolisi.

Res ha presentato il nuovo hub di economia circolare per il recupero di materiali provenienti dal settore dell’automotive. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di una nuova business unit detta Res - Upcycling che, a partire dalla valorizzazione di un sito industriale dismesso e con un investimento di 2,5 milioni di euro, gestirà annualmente fino a 7.500 tonnellate di materiali provenienti da circa 6mila veicoli che altrimenti finirebbero rottamati. I componenti recuperati verranno successivamente trattati attraverso programmi di riciclo sia meccanico che chimico per essere valorizzati e trasformati in nuova materia prima. Queste iniziative hanno permesso a Res «non solo di ampliare considerevolmente la propria capacità produttiva ma hanno generato risultati eccellenti anche sul titolo in Borsa che nel 2024 è stato uno dei migliori per quanto riguarda il segmento Egm, con una performance di oltre il +134% in un anno».

«Essere presenti a Ecomondo rappresenta un’opportunità fondamentale per mostrare i nostri ultimi progressi per un futuro più sostenibile - osserva l’ad di Res, Antonio Lucio Valerio - quest’anno portiamo innovazioni significative nell’ambito dell’economia circolare: sono sviluppi che puntano non solo a migliorare l’efficienza del riciclo dei rifiuti ma a trasformarli nuovamente in risorsa, generando un impatto positivo e duraturo sull’ambiente e sulle comunità. Il nostro impegno è trasformare ogni sfida ecologica in opportunità di sviluppo. Siamo felici di condividere la nostra visione e di contribuire attivamente a costruire un modello di sviluppo realmente sostenibile».