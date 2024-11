Chi è Andrea Prosperi, l'imprenditore romano che sta rivoluzionando l'imprenditoria

Francesco Fredella 05 novembre 2024 a

a

a

"Sono stati anni di duro lavoro, di molteplici risultati ottenuti, di più di 10 aziende aperte, di collaboratori che ha portato da zero al successo", così Andrea Prosperi, 30 anni, romano, uno dei personaggi di spicco del mondo dell'imprenditoria in Italia. Ma chi è Andrea Prosperi?

Andrea Prosperi, giovane imprenditore partito da zero, da un quartiere popolare di Roma, oggi vive la sua quotidianità tra Monte-Carlo e Dubai, dove ha la residenza e dove riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità, in quanto sono posti che favoriscono l’impresa e dove gli imprenditori vengono esaltati, a differenza dell’Italia.

La passione per le auto ha sempre caratterizzato la sua vita, in special modo quella per il cavallino rampante, passione che coniuga con il lavoro in quanto le sue pillole di business spesso vengono condivise a bordo della sua Ferrari 488 GTB, di proprietà, in quanto come documentato sulle sue pagine social, intestata alla sua Progroup Holding.

Oggi all’età di 32 anni, Andrea Prosperi è arrivato ad aprire più di 10 società, dislocate sul territorio italiano ma ormai anche all’estero e tutte verificabili e con bilanci depositati. Solo per citarne alcune, la sua Holding Progroup, nel bilancio depositato 2023 e quindi visibile a tutti, ha registrato un patrimonio netto di 1.299.922 ed un utile di 664.824, mentre la sua società Proinvest un patrimonio netto di 499.495 ed un utile di 200.597, quindi solamente sommando l’utile di queste due società si può comprendere come da zero sia riuscito a creare un impero solido, concreto e fatto di numeri reali.

Da quando ha iniziato a fare impresa molteplici sono state le sedi dei suoi uffici, le più famose e condivise sui social sono quelle che si trovavano all’interno di uno dei grattacieli residenziali più alti e di lusso d’Italia, l’Eurosky Tower.

Dopo aver dominato il panorama nazionale italiano, dai tempi dei suoi arbori con la sua laurea in economia e commercio e la nascita del suo impero con l’apertura di molteplici sue imprese, essendo diventato uno dei giovani più di successo d’Italia, le sue sfide non si son fermate qui, oggi con un’esperienza ed una maturità ancor maggiore, porta avanti nuovi progetti, trovandosi in procinto all’apertura ed avviamento di altre 5 nuove aziende sparse su tutto il globo terrestre.

In questi anni ha dato tantissime opportunità di lavoro e lo dimostrano le molteplici testimonianze veritiere delle persone che hanno potuto lavorare al suo fianco.

"Chi ne parla in modo negativo sono solo le persone che purtroppo non accettano la loro condizione di insoddisfazione e che vorrebbero vedere chi è meglio di loro, cadere al loro livello, ma questo non accadrà mai in quanto tutte le persone che nella vita vogliono raggiungere grandi successi non lo permetteranno mai", tuona Prosperi.