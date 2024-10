Giornata internazionale contro il cancro al seno, Nuvola illuminata di rosa

19 ottobre 2024 a

Nel Mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del seno, EUR SpA (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale) è accanto a Komen Italia a sostegno della salute femminile con due importanti iniziative: ospitando sabato 19 ottobre la Carovana della Prevenzione, nel piazzale antistante La Nuvola e, lo stesso giorno, illuminando il Centro Congressi di rosa. Dall’imbrunire fino alle 01.00 di domani La Nuvola, uno dei simboli contemporanei di Roma, icona internazionale e di architettura, polo congressuale più importante della Capitale e tra i primi in ambito europeo, sarà illuminata del colore rosa della prevenzione e sarà visibile a quanti transiteranno sulla Cristoforo Colombo, per ricordare il valore della prevenzione nella tutela della salute.

Dalle 9 alle 15 di sabato 19 ottobre, la Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, reso possibile in questa tappa grazie anche al contributo di Lete, saranno offerti visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione delle principali patologie femminili. “1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita. Con la diagnosi precoce è possibile curare meglio la malattia, con percorsi di cura meno invasivi, e con percentuali di guarigione che possono superare il 90%” ha dichiarato Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia “Dobbiamo tenere alta l’attenzione sui tumori del seno e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme. Avere al nostro fianco importanti istituzioni come Eur SPA e il suo Presidente Gasbarra, da sempre sensibile al tema della salute femminile, ci permette di dare vita ad iniziative di promozione ‘concreta’ della prevenzione, favorendo l’accesso alle cure a chi ne ha più bisogno. “Illuminare La Nuvola di rosa, con il colore internazionale della lotta contro il tumore al seno ed ospitare la Carovana della Prevenzione – ha dichiarato Enrico Gasbarra, presidente di EUR SpA – significa per noi supportare il lavoro straordinario e decisivo delle associazioni, per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce e promuovere la cultura della prevenzione contro la principale minaccia per la salute femminile”.

Con la Carovana della Prevenzione, in occasione del Mese Internazionale per la Sensibilizzazione sui Tumori del Seno, Komen Italia è impegnata, con le sue 7 unità mobili ad alta tecnologia, in 77 eventi di prevenzione, in 36 città in tutta Italia. In ciascuna tappa di Carovana, Komen Italia offre gratuitamente: esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno, del collo dell’utero e di altre neoplasie prevalenti nelle donne (prevenzione secondaria); laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione (prevenzione primaria); programmi ad hoc finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e a ridurre il rischio di sviluppare una recidiva della malattia (prevenzione terziaria).