Dockers x Transnomadica torna con una nuova collezione dual gender

Dal suo debutto nel 2022, l’attesa nuova capsule collection che esplora le origini del khaki “In un mondo dominato dall’eccesso e dall’eccentricità, la semplicità - unita a qualità e utilità - rappresenta davvero il massimo della raffinatezza” ha dichiarato Maurizio Donadi.

“Con un'estetica disarmante, questa collaborazione tra Dockers® e TRANSNOMADICA esalta l'individualità e il comfort”.

“Questa collaborazione si contraddistingue per un'enfasi condivisa sull'artigianalità e sullo stile senza tempo” ha dichiarato Nic Rendic, Global Creative Director di Dockers®. “Siamo tutti impegnati nell'innovare lo stile classico e per questo amiamo il modo in cui questa collezione combina eredità e tendenze contemporanee”.

Tutti conosciamo il khaki come simbolo di stile essenziale e sobrio, ma le sue origini risalgono all’abbigliamento militare. Apprezzato per il suo mix di durevolezza e comfort, soprattutto nei climi più caldi, il khaki è stato un punto fermo delle uniformi militari per le stagioni calde all'inizio del XX secolo oltre a essere bello da vedere. Ed è proprio così che è diventato l'icona dello stile utility e low key che è oggi. A celebrare questo mix unico di tradizione, utilità e stile è la nuova capsule collection di Dockers® e Maurizio Donadi, fondatore dell'archivio di moda e abbigliamento da lavoro vintage TRANSNOMADICA.

Con una linea di pantaloni, shorts, camicie e giacche dai toni terrosi, la collaborazione Dockers® x TRANSNOMADICA mette in primo piano le radici militari del color khaki.

Ogni capo si ispira al modo in cui i vari reparti dell'esercito utilizzavano il khaki nelle loro uniformi e presenta elementi utility - come taschini con patta, tasche applicate e cargo - oltre a silhouette morbide e a una costruzione resistente e di alta qualità. È una collezione che, per molti versi, racchiude l'intera storia di questo indumento, passando dall'abbigliamento militare a quello casual, fino al Riviera-style chic.

Sebbene l’intera capsule sia ispirata alle origini militari del khaki, tutti i capi sono ‘aggiornati’ con tessuti e tecniche di costruzione giapponesi di prima qualità, oltre che con tagli e interpretazioni contemporanei, allo scopo di mostrare la ricca storia del khaki e marcando al contempo il suo posto unico nel campo della moda come tela elegante e resistente per l'espressione di sé.

La collezione Dockers® x TRANSNOMADICA sarà disponibile per l'acquisto su Dockers.com a partire dal 14 ottobre.