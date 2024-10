Salone Antiriciclaggio, Avv. Cardia (ACADI): “Operatore del gioco pubblico ruolo centrale per obiettivi legalità”

Francesco Fredella 11 ottobre 2024 a

Il 9 ottobre 2024 presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna in Roma, alla XVI Edizione del Salone Antiriciclaggio, Geronimo Cardia, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ha partecipato quale relatore al panel intitolato “Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni” ed al quale sono intervenuti come Moderatrice la Dott.ssa Valentina Gilberti, Customer Success Manager, SGR Compliance, e in qualità di relatori il Dott. Fabrizio Savoia, Responsabile di Gruppo Segnalazioni Operazioni Sospette di Poste Italiane Spa., il Dott. Giuliano Pezzella, AML Group Reporting & Risk assessment, Banco BPM, l’Avv. Fabrizio Vedana, Consigliere Across Group e Consigliere AssoAML.



L’Avv. Geronimo Cardia con l’intervento “Pubblica amministrazione e le sfide di compliance nelle società partecipate” ha messo in evidenza la struttura degli adempimenti in funzione di prevenzione del riciclaggio prescritti alle società partecipate pubbliche, confrontandoli nella loro consistenza con quelli richiesti agli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 ed ha proseguito con l’analisi degli indicatori di anomalia cui le Pubbliche Amministrazioni possono fare ricorso, nella consapevolezza dell’avvento della nuova classificazione degli stessi, che per espressa previsione della norma non sono applicabili alla realtà in esame.



L’Avv. Geronimo Cardia, nell’ambito della sessione pomeridiana dell’evento ha, altresì, introdotto e moderato il panel: “Profilazione cliente e derisking nell'antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica” durante il quale sono intervenuti in qualità di relatori il Dott. Luca Turchi, Dirigente dell’Ufficio Controlli Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Dott. Mirko Carlone, membro senior della Funzione AML di Banco BPM, la Dott.ssa Manuela De Rosis, Responsabile U.O. Compliance & AML, CDP Venture Capital SGR e la Dott.ssa Valentina Gilberti, Head of Business Development & Customer Success SGR Compliance.



In particolare, l’Avv. Geronimo Cardia ha valorizzato il rapporto tra i due temi proposti della profilazione del cliente e del derisking ingiustificato. Profilare la clientela in modo adeguato significa anzitutto evitare il derisking ingiustificato, significa consentire il perseguimento degli obiettivi della normativa antiriciclaggio e significa mettere nelle condizioni soggetti obbligati, quali gli operatori del gioco, a svolgere le funzioni assegnate loro dalla legge oltre che dai rapporti concessori e contrattuali. In particolare, è stato messo in evidenza l’importante ruolo di un’adeguata verifica che riguarda le banche in fase di valutazione del rapporto con l’operatore del gioco e che tenga conto dell’ampio spettro dei sistemi di conformità aziendale che riguarda il comparto.

Una volta chiamato a bordo del sistema antiriciclaggio, l’operatore del gioco pubblico ha poi il ruolo centrale di a sua volta qualificare i propri clienti e fornitori all’inizio ed in costanza del rapporto, ricorrendo ad analisi approfondite, quanto efficienti, che consentano di perseguire gli obiettivi di legalità indicati dall’impianto normativo.