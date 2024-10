“Work on work”: il 27 e 28 novembre a Ferrara la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro

10 ottobre 2024 a

Oltre 100 aziende che creano valore nel mondo del lavoro, 6 aree tematiche, più di 5.000 studenti universitari attesi: sono i numeri di ‘Work on Work’, la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, che si terrà il 27 e 28 novembre a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l’orientamento si confronteranno per due giorni, dando vita a incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento.

Sei le aree tematiche dislocate all’interno dei padiglioni del Quartiere Fieristico, che faranno da percorso guida alla rappresentatività del lavoro: Politiche attive sul lavoro e orientamento; HR Innovation; Welfare; Formazione e Consulting; Normativa e diritto del lavoro; Area Placement. Ogni area tematica non sarà soltanto un luogo di incontro, ma sarà generatore di proposte, linee programmatiche e adozioni di metodi, regole e acquisizioni di procedure aggiornate in materia di formazione e innovazione.

Work on Work ha ricevuto da subito il pieno sostegno da parte del Comune di Ferrara, che sta lavorando a una serie di iniziative concrete e innovative volte a rafforzare l’occupazione, promuovere lo sviluppo economico e valorizzare le risorse umane sul territorio. Attraverso l’Assessorato alle Politiche del Lavoro, il Comune parteciperà alla fiera il 27 e 28 novembre con un nuovo brand e uno stand dedicato di 24 metri quadri. L’obiettivo del più ampio progetto “Ferrara Obiettivo Occupazione… Infinite Opportunità” portato avanti dall’Amministrazione comunale è quello di attrarre giovani talenti, promuovere l’autoimprenditorialità digitale, l’imprenditoria femminile e l’inclusione lavorativa delle nuove generazioni, valorizzando, oltre alla retribuzione, fattori come la qualità della vita, l’innovazione e la sostenibilità. Durante la fiera sarà presentato un nuovo canale LinkedIn del Comune, dove verranno pubblicati bandi e opportunità lavorative in collaborazione con la Camera di Commercio, Sipro e le società partecipate.

Durante la Fiera si svolgerà la Ferrara Job Week: l’intera città si attiverà con iniziative collaterali volte a facilitare l’orientamento, la formazione e le opportunità di impiego. Inoltre la sessione placement consentirà di creare un vero e proprio recruitment all’interno della manifestazione. In particolare gli studenti universitari per due giorni avranno un’occasione unica: conoscere e confrontarsi con grandi aziende che soltanto per “Work on Work” hanno deciso di mettersi a disposizione. Spazio anche all’editoria: all’interno della fiera ci sarà una sezione dedicata alla presentazione dei libri pubblicati sul mondo del lavoro.

A ‘Work on Work’ sarà presente anche l'ICE, Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che promuove la cultura dell’internazionalizzazione attraverso attività di formazione rivolte alle imprese e ai giovani che frequentano il Master CORCE “Fausto De Franceschi”, accreditato dall'ASFOR. Il percorso formativo offre una formazione di eccellenza ai giovani futuri export-import manager attraverso l'insegnamento da parte di accademici, professionisti e manager cui fa seguito il tirocinio in azienda che di fatto costituisce un vero e proprio inserimento nel mondo del lavoro.

Gli ospiti

L’attività convegnistica è in fase di definizione, ma è già possibile anticipare alcuni degli ospiti che saranno presenti a “Work on Work”. Tra questi il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, il presidente della Commissione AI per l’informazione di Palazzo Chigi, Padre Benanti. Tra i relatori previsti i Ceo di importanti aziende nazionali e internazionali, ma anche HR Director, Head of Digital Marketing, Chief Digital Officer, docenti, avvocati, giornalisti, esperti del mondo del lavoro. I lavori saranno aperti il 27 novembre con la sessione dedicata a ‘Il futuro del lavoro’, a cui seguirà il panel su ‘La trasformazione delle organizzazioni tra nuove normative, tecnologie, nuove competenze e sfide di mercato’. Durante la fiera saranno affrontati anche i temi che riguardano le leadership, le competenze sull’Intelligenza artificiale, le nuove sfide ambientali e di sostenibilità.

Le Partnership territoriali

La partnership tra Ferrara Expo e l'Università di Ferrara viene attuata attraverso il Centro di Ricerca sul Valore Pubblico (Cervap) guidato dal Prof. Enrico Deidda Gagliardo, che si occupa di sviluppare metodologie avanzate che migliorano l'efficacia e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. La collaborazione si concentrerà sulla misurazione del valore creato dalle politiche pubbliche in materia di pubblico impiego e promuoverà un dialogo costruttivo con i policy makers e gli stakeholders. CNA Ferrara darà voce alla voglia di crescere delle imprese. Saranno condivisi i progetti in cantiere che faranno crescere il territorio in sinergia con le istituzioni. Il prestigioso Ex Teatro Verdi, sede del Laboratorio Aperto di Ferrara, accoglierà, nelle serate pre e post fiera, momenti di networking, formazione, intrattenimento e cultura cinematografica. Mentre 27 studenti del primo e secondo anno della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, avranno il compito di produrre alcuni cortometraggi nei quali raccontare, attraverso la loro visione artistica, un aspetto del mondo del lavoro. I ragazzi sfrutteranno l’opportunità per valorizzare la città di Ferrara, utilizzandola come set.

“Si parla spesso di lavoro e, soprattutto, della difficoltà nel trovare nuove opportunità lavorative. Nei due giorni di ‘Work on Work’ a Ferrara si concretizzerà un importante momento di incontro tra le esigenze dei lavoratori e quanto enti, imprese e aziende possono offrire. Questo evento, il primo a livello nazionale dedicato al tema del lavoro, è un appuntamento che vedrà il Comune presente in fiera, nella volontà di posizionarsi come guida del cambiamento e di contribuire a costruire un sistema di opportunità inclusivo, innovativo e orientato al futuro. Per questo la fiera è stata accolta con grande attenzione dall’Amministrazione comunale, supportata dal Ministero del Lavoro fin dall’inizio. La ritengo un’opportunità preziosa non solo per il nostro territorio, ma anche per l’Università di Ferrara, eccellenza nazionale con i suoi 28 mila studenti, di cui 12 mila fuori sede”, dichiara Alan Fabbri, sindaco di Ferrara.

"Work on Work è l’evento nel quale il mondo del lavoro si presenta tramite una serie di attività che hanno lo scopo di far conoscere le pratiche migliori di gestione aziendale e l’evoluzione ed il cambiamento a cui il lavoro è soggetto in maniera sempre più evidente. L’evento sarà una grande vetrina per tutti i protagonisti del settore ma anche un vero e proprio laboratorio dedicato ai professionisti che vogliono sviluppare la propria attività tramite il confronto diretto con aziende, istituzioni, talenti. Gli studenti potranno avere un supporto fattivo nell’affrontare il percorso più adatto non solo all’orientamento al lavoro, ma anche relativamente alle procedure utili ad innescare il processo di attivazione ed inserimento nel mondo del lavoro che oggi presenta aspetti nuovi, in continua evoluzione e che crea le basi per le professioni del futuro", dichiara Andrea Moretti, Presidente Ferrara Expo.