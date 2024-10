Garbatella in Festa: Musica, Arte e Yoga per il Settimo Anniversario di Biffi

08 ottobre 2024 a

a

a

Lo scorso weekend, Garbatella ha festeggiato il settimo anniversario di Biffi, un locale che è diventato il cuore pulsante della vita culturale e sociale del quartiere. Situato in una delle zone più autentiche e storiche di Roma, Biffi ha saputo trasformarsi, nel corso degli anni, in uno spazio di aggregazione per artisti, musicisti e residenti. Grazie alla sua atmosfera accogliente e alla varietà di eventi proposti, il locale è diventato un simbolo di creatività e socialità, portando avanti una filosofia di apertura e condivisione che riflette perfettamente lo spirito di Garbatella, con le sue radici popolari e la sua vivace scena culturale.

Per celebrare questo traguardo, Biffi ha organizzato un weekend ricco di eventi artistici, musicali e di benessere, sotto la direzione di Alessandro Giustini, conosciuto come Lunatik, Andrea Ciarli e i fratelli Giglietti. Giustini, musicista e artista poliedrico, è uno dei protagonisti della scena creativa romana e si è distinto per il suo approccio innovativo e sperimentale alla musica. Il suo nome d’arte, Lunatik, rappresenta la sua capacità di attraversare generi musicali diversi, mantenendo sempre una forte connessione con il pubblico. La collaborazione con i fratelli Valerio e Giorgio Giglietti, storici soci di Biffi, Andrea Cirli e il supporto del Municipio hanno garantito una celebrazione all'altezza di questa occasione.

Il programma ha preso il via venerdì sera con un DJ set open console, un evento che ha incarnato alla perfezione lo spirito partecipativo e libero che caratterizza il locale. Tutti gli appassionati di musica elettronica hanno potuto esibirsi dal vivo, portando il loro sound e contribuendo a creare un’esperienza musicale unica e condivisa. La piazza si è trasformata in una vera e propria arena creativa, dove la musica elettronica è stata protagonista grazie alla regia di Alessandro, che ha sempre avuto un forte legame con questo genere.

Sabato la festa è continuata con un'iniziativa "open piano" che ha messo un pianoforte a coda a disposizione del pubblico. La giornata ha visto alternarsi musicisti dilettanti e professionisti, creando un flusso musicale spontaneo e coinvolgente. Nel pomeriggio, è stato il turno del talentuoso pianista Rodion, che ha incantato il pubblico con una speciale performance. In serata, Alessandro Giustini si è esibito insieme all’attore Josafat Vagni, in una performance che ha unito la sua musica alle parole dell’artista romano, dando vita a un momento di rara intensità artistica.

Domenica mattina è stata dedicata al benessere con una sessione di yoga, condotta da Maria Vittoria e accompagnata dalle note del pianoforte di Alessandro Giustini. Questa pratica ha offerto ai partecipanti un'esperienza unica, dove la musica dal vivo si è fusa con la meditazione e il movimento, creando un'atmosfera di relax e armonia.

Durante tutto il weekend, l'open console e l'open piano sono rimasti a disposizione per chiunque volesse esprimere la propria creatività musicale, confermando la volontà di Biffi di essere un luogo aperto e inclusivo, in cui l’arte e la musica sono a disposizione di tutti. Il settimo anniversario di Biffi non è stato solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra il locale, il quartiere e la comunità creativa di Roma.