Poesia in carcere: il laboratorio sulla vita e sulle opere di San Francesco

Nell’ambito dell’accordo tra il Comitato nazionale per la celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, costituito con DPCM del 27 aprile 2023 e la cui segreteria amministrativa è insediata presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e il DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) del ministero della Giustizia si inserisce il Progetto “Laboratori di poesia e rassegna artistica e culturale”, rivolto alle persone detenute e affidato all’Associazione Oratorium APS. Avviato il 3 settembre 2024 a Roma con i Laboratori di Poesia FreeFromChains, il progetto offre ai detenuti l’opportunità di esplorare temi significativi sulla vita e le opere di San Francesco. I partecipanti nel mese di settembre hanno avuto l’opportunità di approfondire gli argomenti: Sole, Luna, Umiltà e Altissimo.

Attraverso queste lezioni, fortemente volute dal Comitato per favorire il reinserimento delle persone detenute, si desidera stimolare la riflessione e l’espressione personale, creando un ambiente che possa favorire in cui la creatività. I detenuti sono accompagnati nella redazione di poesie, le più rappresentative delle quali sono selezionate per la stampa. Il progetto prevede, inoltre, la creazione di magliette che presenteranno le poesie dei detenuti stampate sul retro, mentre il fronte sarà impreziosito da un'immagine ispirata al Santo e commissionata al pittore Roberto Pavoni. Un’iniziativa che vuole garantire visibilità ai lavori creativi dei detenuti, contribuire a sensibilizzare il pubblico sui temi della giustizia e della riabilitazione e offrire uno spunto di riflessione sul valore dell’espressione artistica come strumento di rinnovamento.