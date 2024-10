Manifatture Sigaro Toscano, lancio dedicato per i 250 anni della Guardia di Finanza

01 ottobre 2024 a

Le Manifatture Sigaro Toscano celebrano i 250 anni della Guardia di Finanza con un lancio dedicato. In un’edizione limitata, disponibile dal 1 ottobre, il Classico più tradizionale cambia veste e rende omaggio al Corpo che protegge le casse dello Stato. Il packaging dedicato contiene sul retro le cinque uniformi storiche della Guardia di Finanza; sul fronte, il Grifone stilizzato, figura centrale nello stemma araldico delle Fiamme Gialle nonché sinonimo di forza, coraggio e vigilanza. La collaborazione tra queste due storiche eccellenze del Belpaese, tuttavia, è solo la prima di tante novità previste dalle Manifatture per questo autunno: da qui a novembre, infatti, sono in programma ben altri quattro lanci.

E’ di questi giorni l’uscita di Quadrilogia, multipack composto da otto sigari a pancia larga: tra questi, Duecento, prodotto inedito dalla straordinaria lunghezza. Da metà mese sarà poi disponibile Vademecum, lavorato con l’innovativo metodo a doppia stagionatura. A celebrare l’eccellenza 100% made in Italy è in calendario a fine ottobre il lancio di Terre, dal tabacco Kentucky di selezione interamente nostrana. Infine, a metà Novembre, uscirà Attimi, confezione multisigaro per far gustare agli appassionati tanti attimi – appunto - preziosi.