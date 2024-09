Roma, mercoledì il convegno "La Sanità del futuro: sempre più dalla parte del cittadino"

24 settembre 2024 a

Si svolgerà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 18:00 presso il Vicariato di Roma - Palazzo Lateranense la Tavola Rotonda dal titolo: "La Sanità del futuro: sempre più dalla parte del cittadino". Nel corso del convegno, diversi saranno gli argomenti che verranno trattati. In particolare si parlerà di Telemedicina, uno dei volani principali per lo sviluppo del nostro settore e sul quale AIOP è già attiva. In attesa che nel Lazio vengano definite le modalità, i requisiti e la remunerazione di questo nuovo setting assistenziale, diverse strutture AIOP stanno concretamente progettando di fornire anche questo tipo di assistenza, confortevole e pratica per il paziente e allo stesso tempo in grado di deospedalizzare e decongestionare le strutture sanitarie.

Tra i vari temi che AIOP vuole portare all'attenzione pubblica ci si confronterà sul coinvolgimento dei pazienti con le varie app dedicate alla salute che rappresentano uno strumento fondamentale per la telemedicina e permettono il controllo da remoto del paziente in tempo reale. A tal proposito l’Amministrazione regionale si sta impegnando concretamente nell’abbattimento delle liste di attesa grazie al portale ReCup di cui AIOP è parte attiva. La sicurezza dei dati è una delle sfide da affrontare per adeguarsi alle nuove tecnologie, per questo AIOP, anche grazie al supporto e al coordinamento dei tecnici della Regione, adegua costantemente le sue reti ed i suoi sistemi. Saranno presenti all'incontro S.E. Mons. Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare Diocesi Roma Diaconia della Carità, il Presidente della Regione Lazio Avv. Francesco Rocca, il Prof. Orazio Schillaci Ministro della Salute, l'On. Paolo Barelli Capogruppo Forza Italia Camera Deputati, l'On. Paolo Trancassini Questore anziano Camera Deputati, l'On. Luciano Ciocchetti Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera Deputati, il Dott. Domenico Mantoan Direttore Generale AGE.NA.S, modererà l'incontro la Dott.ssa Claudia Conte Giornalista e conduttrice.

Il presidente dell’Aiop Lazio, Maurizio Pigozzi, ha dichiarato: "Il titolo della nostra tavola rotonda rispecchia quello che deve essere la vera sfida della sanità del futuro, ovvero intercettare con sempre maggiore efficacia le esigenze del cittadino. Pochi mesi fa hanno approvato la L. 26/06/2024 n. 86 sull’Autonomia differenziata che, con la sua piena attuazione, andrebbe a modificare macroscopicamente le modalità del finanziamento dei SSR italiani. Sostanzialmente le Regioni dovranno autofinanziare il proprio SSR in base al costo storico. Ricordandoci che la precedente riforma del titolo V non ha raggiunto gli obiettivi per i quali era stata ideata. Ne consegue che le Regioni in Piano di rientro come la nostra, potrebbero correre il rischio di vedere il percorso di rientro diventare ancora più in salita". "Non possiamo dimenticare la lealtà e l’impegno dell’attuale Amministrazione regionale e del Consiglio regionale del Lazio, che hanno sbloccato i ristori, attraverso 56 milioni di euro, con la proposta di legge sui debiti fuori bilancio approvata lo scorso maggio. L’applicazione del “Progetto sperimentale per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso”, da parte della Regione Lazio nel biennio 2023-2024, ha permesso di diminuire drasticamente il blocco barelle e le attese dei pazienti sia per un post letto per il ricovero sia tra la visita medica e la dimissione. Un altro chiaro e positivo segnale, frutto della proficua collaborazione tra pubblico – Regione Lazio – e privato", ha aggiunto.