Audi Q6 e-tron, la mobilità elettrica di lusso debutta a Roma con Autocentri Balduina

20 settembre 2024

Autocentri Balduina, storica concessionaria e punto di riferimento nel panorama automobilistico romano, è orgogliosa di annunciare il lancio della nuova Audi Q6 e-tron. Questo SUV elettrico di ultima generazione rappresenta non solo un traguardo per Audi, ma anche un passo fondamentale per Autocentri Balduina, che da sempre si impegna a guidare i propri clienti verso un futuro più sostenibile e innovativo.

Con la Q6 e-tron, Audi ridefinisce la mobilità elettrica e Autocentri Balduina si conferma come il partner ideale per chi desidera unire il lusso delle prestazioni elevate alla sostenibilità ambientale. Questo nuovo modello, costruito sulla piattaforma Premium Platform Electric e frutto della collaborazione tra Audi e Porsche, offre oltre 600 km di autonomia e una ricarica rapida che permette di percorrere fino a 255 km in soli 10 minuti.

La Q6 e-tron è il simbolo del cambiamento verso un futuro più verde e sostenibile. Autocentri Balduina è entusiasta di presentare un veicolo che incarna alla perfezione la nostra visione di mobilità elettrica di lusso, in grado di unire tecnologia avanzata, design raffinato e un’esperienza di guida senza eguali. Questo modello rappresenta per Autocentri Balduina non solo una novità di prodotto, ma una rivoluzione nel mondo della mobilità.

L’evento di lancio, che si terrà presso Officine Farneto a Roma, sarà un’occasione unica per il pubblico di scoprire da vicino questo gioiello della tecnologia. La serata sarà arricchita dall’esibizione del famoso ballerino internazionale Sergio Bernal, che aggiungerà un tocco artistico ed unico alla presentazione. Con questo importante debutto, Autocentri Balduina rinnova il proprio impegno a promuovere una mobilità elettrica innovativa e sostenibile, offrendo ai propri clienti soluzioni che guardano al futuro senza compromettere le prestazioni e lo stile che da sempre caratterizzano il brand Audi.