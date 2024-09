Le 5 migliori cliniche per trapianto di capelli in Turchia

18 settembre 2024 a

Se stai pensando di sottoporti ad un trapianto di capelli, sicuramente avrai già sentito parlare della Turchia. Questo Paese nel giro di qualche anno è diventato la scelta preferita di molti per via di un connubio eccezionale. Prezzi imbattibili uniti ad una qualità di risultati eccellente. I pazienti arrivano non solo dall’Europa, ma da ogni parte del mondo, incentivati da un sistema che favorisce il turismo sanitario. Se vuoi sapere quali sono le migliori cliniche per trapianto di capelli in Turchia, continua a leggere questo articolo fino alla fine. Troverai anche le risposte alle domande più frequenti sull’argomento. Buona lettura!

Le migliori cliniche per trapianto di capelli in Turchia

1. Capilclinic

Capilclinic è la migliore clinica al mondo specializzata in trapianto di capelli. Da Istanbul, hanno letteralmente conquistato il vertice del settore espandendosi in diversi Paesi. Il loro successo risiede nella trasparenza dei metodi utilizzati e una squadra d’eccellenza che si occupa di ogni paziente, caso per caso. Con una reputazione che li distingue da due decenni, affidarsi nelle mani di Capilclinic significa affrontare la chirurgia con serenità. Chi vuole farsi operare dal Dott. Kayiran e i suoi colleghi, dovrà semplicemente contattare il servizio clienti. I medici saranno in grado di valutare a distanza, preparando tutto quello che serve per il trapianto di capelli più all’avanguardia della Penisola Anatolica. Anche i prezzi di Capilclinic sono i migliori: un pacchetto inclusivo di un trapianto di capelli FUE parte da poco più di 2.000€ inclusivo di iva.

2. Clinicana

Clinicana eccelle nel rapporto col paziente dal primo contatto fino alle consultazioni posteriori al trapianto. Nel centralismo quartiere di Taksim, da circa 30 anni si prendono cura dell’estetica sotto diversi punti di vista. Oltre al trapianto, offrono infatti chirurgie estetiche per il seno, liposuzione, rinoplastica, blefaroplastica ed odontoiatria estetica. È possibile acquistare un pacchetto standard per un trapianto di capelli FUE al prezzo di 2.850€. Lo stesso è comprensivo di alloggio in hotel con colazione, trasporto con autista, servizio interprete e il trapianto con le medicine necessarie. La clinica si trova all’interno dell’ospedale Acibadem Taksim, ed appartiene all’omonimo gruppo ospedaliero.

3. Dott. Serkan Aygin

Il Dott. Serkan Aygin è il direttore della sua clinica da più di 25 anni. Recentemente è stato premiato con il “Premio Europeo di Medicina del XXI Secolo" nell’ambito del trapianto di capelli. Infatti, i suoi numeri parlano chiaro: più di 7.000 pazienti felici operati da una squadra a cinque stelle che lavora come una grande famiglia. I trapianti vengono realizzati con metodi e tecniche all’avanguardia nell’ambito del protocollo FUE. Per pianificare l’operazione in ogni minimo dettaglio, il Dott. Aygin riproduce un modello 3D della testa di ciascun paziente. Dopo l’operazione, è possibile acquistare dei KIT di recupero capelli, o delle sessioni di trattamenti contro l’alopecia da fare a casa. La continua partecipazione del direttore a conferenze e corsi di aggiornamento è una sicurezza per coloro che vogliono il migliore trapianto di capelli.

4. Cosmedica

La Clinica Cosmedica è diretta dal Dott. Levant Acar, una figura prominente dell’ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery). La sua presenza presso conferenze in tutto il globo lo ha portato a condurre workshop mondiali di chirurgia dal vivo a Bangkok e Istanbul. Oltre ad essere un relatore di seminari, il Dottore è noto per la maestria con cui conduce trapianti di capelli dal 2011. Presso Cosmedica, i pazienti possono aspettarsi una struttura modernissima, che segue gli standard più rigorosi. Viene impiegata la tecnica FUE con lama di Zaffiro, considerata tra le migliori e più innovative.

5. Vera Clinic

I chirurghi di Vera Clinic effettuano trapianti su pazienti che arrivano ad Istanbul da più di 40 Paesi. Nel 2023, l’alta competenza dello staff è stata riconosciuta dal “Premio Europeo di Medicina del XXI Secolo", vinto per il migliore trapianto di capelli. Il successo sembra essere dovuto anche grazie all’approccio “OxyCure”, con risultati positivi superiori al 98%. La clinica presenta diverse soluzioni per il trapianto FUE a partire da 3.000€. Il primario che si occupa delle chirurgie per capelli è il Dott. Kerim Benan Ünsal. Affiancato dal Dott. Gokhan Vayni, il loro congiunto di esperienze ha procurato una fama internazionale per Vera Clinic.

Domande Frequenti

Sto pensando di andare in Turchia ma ho dubbi sui protocolli ospedalieri. Posso fidarmi?

Avere dei dubbi è normale, soprattutto quando si pensa di dover subire un’operazione chirurgica in un Paese estero. Tuttavia, la Turchia si distingue nel campo della chirurgia estetica rispetto agli altri Stati del Medio Oriente. Negli ultimi 25 anni è andata incontro ad uno sviluppo culturale e tecnologico importante grazie ai tanti investimenti nell’ambito di infrastrutture e varie riforme economiche. I protocolli ospedalieri per gli enti privati in Turchia adottano standard internazionali, come quelli stabiliti dalla Joint Commission International (JCI).

Come mai i prezzi sono così bassi paragonati con le cliniche italiane?

La qualità è inferiore? Paragonato all’Italia, il costo della vita in Turchia è nettamente inferiore. Ad esempio, ci vogliono circa € 0,027 per 1 lira turca. Uno stipendio minimo per un dottore a Istanbul è di circa € 185 EUR al mese, con un massimo di € 900. Considerati questi dati, è possibile capire perché le cliniche in Turchia possono offrire lo stesso servizio ad un prezzo quattro volte inferiore rispetto all’Italia. Tutto ciò, senza intaccare la qualità del trapianto. Bisogna considerare anche l’alta concorrenza sul territorio, che mantiene i costi bassi.

Cosa si intende per “ente turistico sanitario turco”?

In Turchia lo Stato regolamenta e supporta un settore dei servizi definito “ente turistico sanitario”. Lo scopo è incentivare l’afflusso di turisti per ricevere dei trattamenti medici (generalmente di natura estetica) presso delle cliniche private. I pazienti vengono assisititi passo dopo passo prima, durante e dopo il loro soggiorno. Per facilitare l’operazione, vengono offerti dei “pacchetti”, proprio come farebbe un tour operator per una vacanza.

Perché nessuna di queste cliniche opera con la metodologia FUT?

La metodologia FUT era in voga qualche anno fa, prima che la FUE venisse messa a punto. Sebbene riuscisse a fornire un trapianto con dei buoni risultati, i pazienti si ritrovavano con una cicatrice visibile. Oggi si preferisce procedere con la tecnica FUE classica, o la variante a punta di Zaffiro o DHI. Non solo non lasciano segni sul cuoio capelluto, ma il paziente avrà un recupero più rapido. Quanto dura un trapianto di capelli? Dalle 4 alle 8 ore, in base al caso singolo. L’operazione si effettua in day hospital.

Sentirò dolore?

No. Il cuoio capelluto sarà anestetizzato localmente.

Quanti giorni di malattia dovrò prendere?

Generalmente un trapianto ad Istanbul si realizza con una permanenza di 2-3 giorni. Il paziente potrà riprendere la sua vita normale subito dopo.

Conclusioni

Come abbiamo visto, un trapianto di capelli in Turchia oggi ha la stessa valenza di uno in Italia. Se molti scelgono di fare tutto durante un fine settimana ad Istanbul c’è il suo perché. I prezzi sono abbordabili, le cliniche organizzano ogni dettaglio, non esistono liste d’attesa come in Italia. In questa prospettiva, si scavalca una prassi che spesso in Italia è riservata a pochi. Per coloro che desiderano riprendere in mano la propria vita e dire addio alla calvizie, la soluzione è a due ore d’aereo. Soprattutto, ha il sapore di una vacanza in una delle più belle capitali del mondo.