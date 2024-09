Campus biomedico festeggia 30 anni, un docufilm con musiche di Morricone

16 settembre 2024 a

a

a

Dopo Milano, Laveno (Varese) e Genova e i festival di Los Angeles, Stoccolma, Bangkok e Craiova (Romania), arriva a Roma "Campus Stories", il docufilm diretto da Andrea Pellizzer che racconta i 30 anni dell’Università e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. La proiezione, ospitata dal Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode, si terrà il 17 settembre nello spazio Roma Eventi Piazza di Spagna (a partire dalle 19.30, con ingresso libero da via Alibert, 5/a).

«Nel 1993 c’era una visione, la Scienza per l’Uomo, che oggi è diventata realtà e che non smette di coltivare il futuro», commenta il presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e della Fondazione Policlinico Universitario Carlo Tosti, che aggiunge: «Qui da noi, ogni giorno, oltre tremila persone si dedicano con passione alla cura dei pazienti, alla ricerca interdisciplinare e alla formazione delle nuove generazioni. Il Campus Bio-Medico è oggi un luogo che, a distanza di 30 anni, continua ad avere uno sguardo aperto al futuro. Tutto questo lo abbiamo voluto raccontare in "Campus Stories"»’. L’obiettivo del docufilm - accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone, concesse dalla famiglia del maestro, scomparso il 6 luglio 2020 proprio al Policlinico Universitario - è raccontare le radici profonde di un’istituzione che mette al centro la persona e il suo benessere, gettando lo sguardo al futuro per essere protagonisti nel presente. Con questo spirito dodici studenti dell’ateneo romano, coordinati dal regista Andrea Pellizzer, sono andati dietro le telecamere per raccontare diciannove storie di docenti, ricercatori, studenti, medici, infermieri, tecnici, amministrativi, educatori e cappellani. Un intreccio di vite legate dal filo rosso dell’amore per ciò che si fa.

«Abbiamo immaginato questo documentario come un albero in grado di rappresentare tutte le articolazioni in cui si sviluppa il Campus», sottolinea il regista Andrea Pellizzer. «È uno strumento che può essere mostrato all’esterno e usato all’interno per far conoscere ai diversi pubblici di studenti, pazienti, famiglie e persone anziane quanto sia ricca la realtà del Campus Bio-Medico di Roma», conclude. Il doc ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. In particolare, ha vinto come miglior documentario il Cinematic European Film Festival 2024 e il Bangkok Movie Awards, ha partecipato al Premio Filmimpresa di Roma, allo Stockholm City Film festival, al Los Angeles International Brightlight Film Festival ed è stato, inoltre selezionato tra i finalisti ai Business Culture Awards di Londra come miglior progetto di corporate culture e comunicazione innovativa. Nel 2025 sarà di nuovo negli Stati Uniti, in concorso allo SCA Los Angeles International Award. Prodotto dall’Associazione Campus Bio-Medico, dalla Campus Bio-Medico Spa, dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, dalla Biomedical University Foundation, dalla Fondazione Alberto Sordi e dall’Associazione Amici del Campus Bio-Medico Ets, "Campus Stories" è un progetto di comunicazione corporate frutto del lavoro di squadra delle donne e degli uomini che dal 1993 danno vita alle strutture sanitarie, assistenziali e didattiche immerse nella Riserva naturale di Decima Malafede a Roma.