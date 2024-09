Universitas Mercatorum, a Roma il Congresso Mondiale dell'ISLSSL: "Il lavoro in un mondo che cambia"

13 settembre 2024 a

L'Universitas Mercatorum del Gruppo di Education Multiversity ha annunciato il XXIV Congresso mondiale della Società internazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (ISLSSL) dal titolo: "Il lavoro in un mondo che cambia: la ricerca dei diritti del lavoro e della giustizia", che si terrà a Roma dal 17 al 20 settembre 2024 presso l'Auditorium "Parco della Musica".

Il Congresso sarà aperto da:

Giovanni Cannata, Rettore dell' Universitas Mercatorum

Luciano Violante, President of Multiversity

Fabio Vaccarono, CEO di Multiversity

Stefano Scarpetta, Direttore per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali dell'Ocse

Maria Emilia Casas Baamonde, Presidente di ISLSSL

Marco Mocella, Professore di Diritto del lavoro, membro del Comitato scientifico e Coordinatore del Comitato Organizzativo del XXIV World Congress

Nella prima giornata sarà presente anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

Il Congresso rappresenta un’importante occasione per discutere, in un contesto marcatamente internazionale, le tematiche più attuali che investono il mondo del lavoro, condividere i risultati di ricerche, proporre soluzioni e nuovi filoni di indagine, diffondere informazioni relative a studi e pubblicazioni su libri o riviste.

L’iniziativa è stata accolta con grande favore da studiosi provenienti da varie parti del mondo, come dimostrano gli oltre 400 abstract pervenuti in occasione della call for paper lanciata nei mesi scorsi e gli oltre 650 iscritti al convegno.