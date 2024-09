Salute mentale, martedì 17 settembre l'Open Day della Fondazione Di Liegro a Roma per illustrare a cittadini servizi e attività

13 settembre 2024 a

Illustrare servizi e attività della Fondazione Don Luigi Di Liegro e permettere ai cittadini di conoscere e visitare una realtà sociale che, nel cuore della Capitale, da oltre 20 anni si occupa di salute mentale attraverso una larga rete di operatori, medici e volontari. Una comunità che abbraccia chiunque avanzi richiesta di aiuto, sostenendo anche le strutture sanitarie locali operanti nel settore.

L’Open Day 2024 della Fondazione Di Liegro si svolgerà martedì 17 settembre, dalle ore 15.30 alle 19 nella sede di Via Ostiense 106, in compagnia della musica di Marco Soricetti, musicoterapeuta che da anni offre il suo supporto ai laboratori di musicoterapia, della scrittrice Isabella Colonnese che presenterà il suo libro ‘I Fiori del Bene’, e di tutto il personale e dei volontari della Fondazione pronti ad aprire le porte della struttura.

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto la formula dell’Open Day per presentare le attività messe a disposizione dei tanti cittadini che si ritrovano da soli a gestire la complessità del disagio psichico di un familiare o di un conoscente e che spesso ci contattano per ricevere assistenza. Le iniziative organizzate dalla Fondazione rappresentano il motore del nostro ventennale impegno e registrano grande attenzione e partecipazione da parte di giovani e meno giovani. Per rispondere alle domande e alle richieste di supporto saranno presenti gli operatori della Fondazione, il personale medico delle ASL e i volontari formati dalla Fondazione. Nel corso degli anni ci siamo ritagliati il ruolo di protagonisti attivi sul territorio, promuovendo iniziative socio-culturali tese al favorire una positiva fase di recovery delle persone alle prese con disagi psichici. Continuiamo a impegnarci affinché il tema della salute mentale venga affrontato con la consapevolezza che la cura non può essere rimandata solo al medico e ai familiari, ma deve esserci una collaborazione di tutti i cittadini e delle istituzioni. Una collaborazione fattiva tra sanità pubblica e il privato sociale può infatti contribuire ad accompagnare in un percorso di recupero le persone con disagio psichico e a migliorare il benessere psico-sociale nel tessuto della nostra città”, spiega Luigina Di Liegro, Segretaria della Fondazione Don Luigi Di Liegro ETS.

Oltre al SOSS (Servizio di supporto, orientamento e sostegno sociale) ovvero lo sportello virtuale della Fondazione Di Liegro, rimasto attivo anche durante tutta la stagione estiva con lo scopo di garantire aiuto alle persone affette da disagi psichici e per i loro familiari, l’Ente guidato da Luigina Di Liegro mette da anni a disposizione della cittadinanza i laboratori socio-riabilitativi (musica, teatro, fotografia, scrittura creativa, arte, informatica, narrazione creativa) per utenti seguiti dalle strutture sanitarie pubbliche di Roma, il gruppo di auto-mutuo-aiuto per i familiari, il gruppo di auto-mutuo-aiuto di sostegno al lutto e il gruppo multifamiliare.

La Fondazione si occupa anche di interventi di prevenzione all’interno delle scuole, promuove convegni e seminari sul tema della salute mentale e organizza uno specifico corso di formazione per volontari e familiari che negli anni ha accolto e formato quasi 2mila persone.

La Fondazione è impegnata ogni giorno nel rafforzamento dei servizi di orientamento e sensibilizzazione sulla salute mentale, anche grazie agli strumenti messi a disposizione del bando Comunità Solidali 2022 della Regione Lazio - Assessorato Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP.