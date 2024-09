Roma, meditazione al parco: quattro giornate dedicate alla salute fisica e mentale

12 settembre 2024 a

La mancanza di contatto con la Natura può tradursi in crisi di valori, solitudine, incapacità di cogliere il senso della vita e vuoto esistenziale. La Natura non ci regala soltanto aria pulita e bellezza. Ci regala salute e benessere psicofisico. Qualcosa vi deprime? Siete di cattivo umore? Avete avuto una giornata particolarmente pesante? Provate a meditare o camminare in un parco, in un bosco, tra gli alberi. Nelle aree verdi l’umore migliora e la depressione si allontana. Con appena venti minuti di camminata al giorno nelle aree verdi, per esempio, si abbattono i rischi di infarto e ictus e cresce la voglia di socializzare con gli altri.

Quattro incontri gratuiti, a tema, sul respiro, sulle emozioni (paura, ansia, rabbia, gratitudine), sullo stress, da settembre a dicembre con cadenza mensile, rivolti a tutti, dai 14 anni in su. Non è richiesta nessuna esperienza nel campo della meditazione. Il programma prevede: sabato 14 settembre un'introduzione alla meditazione. I benefici della meditazione. La connessione mente-corpo. Esercizi pratici di meditazione guidata; sabato 12 ottobre il potere distruttivo delle emozioni non accolte. Meditazioni per imparare ad osservare le proprie emozioni e per fare amicizia con la propria Paura. Pratiche di radicamento per connettersi all'energia di Madre Terra; sabato 9 novembre meditazioni e pratiche energetiche per gestire l'ansia e lo stress. Detox emozionale per rilasciare blocchi, tensioni, energia negativa, attraverso la meditazione, il riequilibrio dei chakra e dei meridiani energetici e sabato 14 dicembre risvegliarsi alla serenità e alla gratitudine. Meditazioni per entrare in contatto con la rabbia. Il potere del perdono. Meditazioni per la fioritura del cuore, per perdonarsi e perdonare. Pratica dell'abbraccio degli alberi.

Gli incontri saranno tenuti da Benedetta Bertini, giornalista, scrittrice, facilitatrice Mindfulness, operatrice olistica di Theta Healing, Master in Pnl – Programmazione neuro-linguistica. Questi seminari di meditazione sono il risultato di anni di studio, ricerche, corsi, elaborazioni ed esperienze che Benedetta Bertini ha fatto su se stessa, culminati anche nella pubblicazioni di due libri di crescita personale: “Ciao, sono la tua Anima... ti va di parlare?” nel 2000 e “Prendi per mano la tua ferita ha un dono per te...” nel 2023. L'appuntamento è 9.30 a Villa Mazzanti, Roma. Si consiglia un abbigliamento comodo, calzini e scarpe da ginnastica. E' indispensabile portare un tappetino stretching.