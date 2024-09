Fabio Barchiesi è il nuovo vice direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti

11 settembre 2024 a

a

a

Una nuova e importante carica per Fabio Barchiesi, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, lo ha infatti nominato Vice Direttore Generale. Una carica prestigiosa per un uomo in grande ascesa.

Chi è Fabio Barchiesi

Già nei mesi scorsi giravano voci su un suo rafforzamento a livello manageriale in CDP e la carica di Vice Direttore Generale ne consolida ora l’impegno, estendendone al contempo il perimetro di attività. In passato si è occupato dei progetti strategici in ambito equity, con un riferimento particolare all’attuazione delle iniziative di business ed alle attività di asset portfolio governance, e della gestione di iniziative rilevanti nell’ambito della messa a terra del Piano Industriale del Gruppo. General Manager con oltre 10 anni di esperienza nel mercato dei servizi, fortemente orientato ai risultati, ha maturato un’esperienza significativa in operazioni strategiche di gestione, allocazione e ottimizzazione delle risorse in ambito aziendale ed eventi sportivi. Prima di entrare in CDP si è misurato in attività di relazioni istituzionali, pianificazione strategica e gestione operativa evidenziando capacità distintive nello sviluppo e implementazione di azioni a breve e lungo termine per massimizzare le opportunità di incremento dei ricavi, anche attraverso processi di innovazione, azioni di rebranding e di reputation management.

I suoi incarichi

Oltre a quelli ricoperti in CDP, il manager siede anche nei Consigli di Amministrazione di ASPI, Ansaldo Energia, GreenIT ed è Presidente dell’Advisory Board del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita.